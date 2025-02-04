Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Miércoles 05 de febrero de 2025

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

ARANCELES SIEMPRE NO POR UN MES

(04/02/25) - Estados Unidos - Idas, vuelta, amenazas y retrocesos. Trump ya había estampado la firma en la orden ejecutiva, pero luego postergo la puesta en marcha de los aranceles a sus socios del TMEC. La vuelta atrás para que las mercancías dejen de circular libremente por las fronteras de Estados Unidos con México y Canadá tranquilizó a los mercados. Los dos países han alcanzado un acuerdo de último momento para frenar la imposición de aranceles del 25% por un mes. "Sostuvimos una buena conversación con el presidente Trump, con mucho respeto a nuestra nación y la soberanía", afirmó la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. El presidente estadounidense confirmó el acuerdo con México y luego habló con el primer ministro de Canadá. Trump suspendió un mes los aranceles a México y Canadá y el gobierno mexicano acordó desplegar 10.000 agentes de la Guardia Nacional en la frontera para combatir el narcotráfico y la inmigración irregular. Por su parte Canadá también reforzará la frontera y colocó a los cárteles mexicanos en la lista de agrupaciones terroristas.

LA RELACIÓN ECUADOR MÉXICO

(04/02/25) - Ecuador - El presidente de Ecuador anunció la imposición de un impuesto del 27% a los productos importados desde México. Daniel Noboa informó esta medida que tomó por sorpresa a los sectores comerciales de ambos países. Según el mandatario, la decisión "ratifica" la postura de su Gobierno de avanzar hacia la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con México, aunque bajo condiciones que, a su juicio, protejan a Ecuador de “abusos”. La balanza comercial no petrolera 2024 registró un déficit de 218 millones de dólares para el país andino. Este anuncio se produce en un contexto internacional marcado por tensiones económicas entre México y Estados Unidos, cuya relación atraviesa un periodo de incertidumbre tras la reciente posesión de Donald Trump. A inicio de semana, Trump suspendió temporalmente un impuesto similar del 25% sobre los productos mexicanos, tras una conversación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La decisión se da en el marco de una coyuntura aún más compleja: la ruptura diplomática entre México y Ecuador, tras el asalto a la embajada mexicana en Quito en abril de 2024, cuando Noboa autorizó la incursión de la fuerza pública a la legación diplomática para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba en calidad de asilado.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 5973

DÓNDE ESTÁ LA MIGRA?

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados