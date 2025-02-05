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CONVERTIR GAZA EN UN BALNEARIO
(05/02/25) -
Estados Unidos - El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, inicia las negociaciones con Egipto y Jordania
para su plan en Gaza. Esto tensa la tregua entre Israel y
Hámas. La propuesta de Trump de ocupar la Franja fue
rechazada por los países más poderosos de Medio Oriente y
Europa. El sábado, Hamás debe liberar a otros tres rehenes
como parte del acuerdo del cese del fuego y luego de los
dichos de Trump y Netnayahu todo está en veremos. Donald
Trump recibe en la Casa Blanca al rey Abdalá II de Jordania
y al presidente de Egipto, Abdelfatah El-Sisi, para avanzar
en su iniciativa sobre Gaza, que implica el desplazamiento
de cerca de 2 millones de palestinos para tomar el control
total territorial de la Franja e iniciar un proceso de
reconstrucción que demoraría 15 años. Avalado por el premier
israelí, la Casa Blanca propuso terminar con Gaza como parte
de Palestina, y convertir a la Franja en un balneario sobre
las costas del Mediterráneo. "Estados Unidos tomará el
control de la Franja de Gaza y trabajaremos allí", aseguró
Trump.
NO ES MÁS MALA QUE EL WHISKY
(05/02/25) - Colombia
- El presidente Gustavo Petro realizó una afirmación sobre legalizar la
cocaína para combatir el crimen organizado. "No es más mala que el
whisky" dijo Petro durante el más reciente consejo de ministros, emitido
en vivo por televisión nacional. El mandatario colombiano planteó un
enfoque alternativo frente al narcotráfico y resaltó los avances locales
en consumo responsable de sustancias. Durante su intervención, el
presidente cuestionó la ilegalidad de esta droga, argumentando que su
prohibición está relacionada con su origen en América Latina. Según
Petro, sustancias como el fentanilo, que tienen un impacto devastador en
países como Estados Unidos, no enfrentan el mismo nivel de
restricciones. De acuerdo con lo expresado por el presidente, la
ilegalidad de la cocaína responde a factores geopolíticos y no
necesariamente a su nivel de daño en comparación con otras sustancias
legales. "La cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina, no
porque sea más mala que el whisky. Eso los científicos lo analizan",
afirmó Petro. Estas declaraciones fueron ampliamente difundidas y
criticadas. "El negocio (de los cárteles del narcotráfico) se podría
desmantelar fácilmente si se legaliza la cocaína en el mundo. Se
vendería como los vinos", afirmó.
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