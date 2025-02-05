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Noticias:  Jueves 06 de febrero de 2025

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CONVERTIR GAZA EN UN BALNEARIO

(05/02/25) - Estados Unidos - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicia las negociaciones con Egipto y Jordania para su plan en Gaza. Esto tensa la tregua entre Israel y Hámas. La propuesta de Trump de ocupar la Franja fue rechazada por los países más poderosos de Medio Oriente y Europa. El sábado, Hamás debe liberar a otros tres rehenes como parte del acuerdo del cese del fuego y luego de los dichos de Trump y Netnayahu todo está en veremos. Donald Trump recibe en la Casa Blanca al rey Abdalá II de Jordania y al presidente de Egipto, Abdelfatah El-Sisi, para avanzar en su iniciativa sobre Gaza, que implica el desplazamiento de cerca de 2 millones de palestinos para tomar el control total territorial de la Franja e iniciar un proceso de reconstrucción que demoraría 15 años. Avalado por el premier israelí, la Casa Blanca propuso terminar con Gaza como parte de Palestina, y convertir a la Franja en un balneario sobre las costas del Mediterráneo. "Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza y trabajaremos allí", aseguró Trump.

NO ES MÁS MALA QUE EL WHISKY

(05/02/25) - Colombia - El presidente Gustavo Petro realizó una afirmación sobre legalizar la cocaína para combatir el crimen organizado. "No es más mala que el whisky" dijo Petro durante el más reciente consejo de ministros, emitido en vivo por televisión nacional. El mandatario colombiano planteó un enfoque alternativo frente al narcotráfico y resaltó los avances locales en consumo responsable de sustancias. Durante su intervención, el presidente cuestionó la ilegalidad de esta droga, argumentando que su prohibición está relacionada con su origen en América Latina. Según Petro, sustancias como el fentanilo, que tienen un impacto devastador en países como Estados Unidos, no enfrentan el mismo nivel de restricciones. De acuerdo con lo expresado por el presidente, la ilegalidad de la cocaína responde a factores geopolíticos y no necesariamente a su nivel de daño en comparación con otras sustancias legales. "La cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina, no porque sea más mala que el whisky. Eso los científicos lo analizan", afirmó Petro. Estas declaraciones fueron ampliamente difundidas y criticadas. "El negocio (de los cárteles del narcotráfico) se podría desmantelar fácilmente si se legaliza la cocaína en el mundo. Se vendería como los vinos", afirmó.

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