Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Lunes 10 de febrero de 2025

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

DESDE ESTAS PLAYAS PARADISÍACAS

Y pensar que hace años todo esto era escombros, muerte y devastación.

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

ELECCIONES ECUADOR

(09/02/25) - Ecuador - Daniel Noboa es todo en Ecuador, presidente, candidato a presidente, el hombre que quería ganar en primera vuelta, pero eso no pasó. El conteo, hasta el momento, muestra a Noboa con el casi 45% de los votos y a Luisa González del Partido Alianza Revolución Ciudadana (alianza creación del ex presidente Rafael Correa 44%. SI sigue Noboa o regresa el correísmo se verá en segunda vuelta donde los votos del tercero, ese 5%, del candidato Leonidas Iza, y el 3 de la candidata del Partido Sociedad Patriótica, serán determinantes. Ecuador no la está pasando bien en casi ningún aspecto pero el presidente ha construido a su alrededor un Gobierno personalista sin necesidad de mucho carisma. En poco más de un año al mando del país ha tomado una serie de decisiones arriesgadas, algunas hasta ilegales, que le han imprimido carácter a este joven empresario hasta hace muy poco desconocido para el mundo. Nadie lo hubiera imaginado pero Daniel Noboa, de 37 años, logró lo que a Rafael Correa le tomó años, controlar todas las instituciones del país. El domingo buscó ampliar su poder con un nuevo periodo presidencial pero al parecer las urnas no le demostraron el apoyo necesario para ganar sin dejar dudas. Hasta ayer domingo, su deseo era vencer en primera vuelta, pero las encuestas, aunque le colocaban en primer lugar, no contemplaban este escenario si no el que se terminó dando. Enfrente estuvo Luisa González, la candidata de la izquierda que se presenta por el partido Revolución Ciudadana. González tenía la misión de frenar lo que considera una deriva autoritaria de la nación. Las presidenciales tuvieron a más de una docena de candidatos pero siempre se supo que era cosa de dos dada la polarización.

WASHINGTON Y SUDÁFRICA

(09/02/25) - Sudáfrica - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha suscrito una nueva orden ejecutiva que suspende toda la asistencia financiera de Washington a Sudáfrica, hasta ahora en torno a los 440 millones de dólares anuales. Con ello busca castigar a ese país por una política agraria que el presidente estadounidense considera que perjudica a los granjeros blancos. Los llamados Boer (minoría blanca sudafricana) estaban en protesta. El consuelo fue la orden ejecutiva de Trump que prevé un plan para acoger como refugiados en EE.UU a los miembros de la minoría blanca afrikaner que lo deseen. El presidente ha acusado a Pretoria de confiscar terrenos de esos agricultores, propietarios de la mayoría de la tierra en el país africano. Aunque no lo parezca, esta decisión va en concordancia con el anunció de que Trump sancionará al personal del Tribunal Penal Internacional que investigue a ciudadanos de EE.UU o sus aliados, incluido Israel. Una orden ejecutiva denuncia como “peligroso precedente” la orden de detención contra Netanyahu, primer Ministro israelí. El tribunal condena la decisión y pide a los Estados que forman parte del organismo "unidad en la defensa de la justicia y los derechos fundamentales". Vale recordar que Sudáfrica fue determinante para que La Haya aplique la penalización contra el primer ministro israelí.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 5976

DESDE ESTAS PLAYAS PARADISÍACAS

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados