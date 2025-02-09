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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
DESDE ESTAS PLAYAS PARADISÍACAS
Y pensar que hace años todo esto era escombros, muerte y devastación.
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ELECCIONES ECUADOR
(09/02/25) -
Ecuador - Daniel Noboa es todo en Ecuador,
presidente, candidato a presidente, el hombre que quería
ganar en primera vuelta, pero eso no pasó. El conteo, hasta
el momento, muestra a Noboa con el casi 45% de los votos y a
Luisa González del Partido Alianza Revolución Ciudadana
(alianza creación del ex presidente Rafael Correa 44%. SI
sigue Noboa o regresa el correísmo se verá en segunda vuelta
donde los votos del tercero, ese 5%, del candidato Leonidas
Iza, y el 3 de la candidata del Partido Sociedad Patriótica,
serán determinantes.
Ecuador no la está pasando bien en casi ningún aspecto pero
el presidente ha construido a su alrededor un Gobierno
personalista sin necesidad de mucho carisma. En poco más de
un año al mando del país ha tomado una serie de decisiones
arriesgadas, algunas hasta ilegales, que le han imprimido
carácter a este joven empresario hasta hace muy poco
desconocido para el mundo. Nadie lo hubiera imaginado pero
Daniel Noboa, de 37 años, logró lo que a Rafael Correa le
tomó años, controlar todas las instituciones del país. El
domingo buscó ampliar su poder con un nuevo periodo
presidencial pero al parecer las urnas no le demostraron el
apoyo necesario para ganar sin dejar dudas. Hasta ayer domingo, su deseo era vencer en
primera vuelta, pero las encuestas, aunque le colocaban en
primer lugar, no contemplaban este escenario si no el que se
terminó dando. Enfrente
estuvo Luisa González, la candidata de la izquierda que se
presenta por el partido Revolución Ciudadana. González tenía la misión de
frenar lo que considera una deriva autoritaria de la nación.
Las presidenciales tuvieron a más de una docena de
candidatos pero siempre se supo que era cosa de dos dada la
polarización.
WASHINGTON Y SUDÁFRICA
(09/02/25) - Sudáfrica
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha suscrito una nueva
orden ejecutiva que suspende toda la asistencia financiera de Washington
a Sudáfrica, hasta ahora en torno a los 440 millones de dólares anuales.
Con ello busca castigar a ese país por una política agraria que el
presidente estadounidense considera que perjudica a los granjeros
blancos. Los llamados Boer (minoría blanca sudafricana) estaban en
protesta. El consuelo fue la orden ejecutiva de Trump que prevé un plan
para acoger como refugiados en EE.UU a los miembros de la minoría blanca
afrikaner que lo deseen. El presidente ha acusado a Pretoria de
confiscar terrenos de esos agricultores, propietarios de la mayoría de
la tierra en el país africano. Aunque no lo parezca, esta decisión va en
concordancia con el anunció de que Trump sancionará al personal del
Tribunal Penal Internacional que investigue a ciudadanos de EE.UU o sus
aliados, incluido Israel. Una orden ejecutiva denuncia como “peligroso
precedente” la orden de detención contra Netanyahu, primer Ministro
israelí. El tribunal condena la decisión y pide a los Estados que forman
parte del organismo "unidad en la defensa de la justicia y los derechos
fundamentales". Vale recordar que Sudáfrica fue determinante para que La
Haya aplique la penalización contra el primer ministro israelí.
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