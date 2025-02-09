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Noticias:  Martes 11 de febrero de 2025

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PETRO Y LOS MINISTROS

(09/02/25) - Colombia - El presidente pidió la renuncia de todo su gabinete. La crisis política que se desató tras la transmisión del Consejo de Ministros del último 4 de febrero, sigue repercutiendo en el Gobierno Petro. El mandatario solicitó la renuncia protocolaria de todos sus ministros y directores de departamentos administrativos. "He solicitado renuncia protocolaria a ministras, ministros y directores de departamentos administrativos". El mandatario también adelantó que habrá cambios en su gabinete con el objetivo de lograr un mayor cumplimiento del programa de gobierno: "Habrá algunos cambios en el gabinete para lograr mayor cumplimiento en el programa ordenado por el pueblo. El gobierno se concentrará completamente en el cumplimiento del programa", afirmó en su mensaje. Esta decisión se conoció luego de la renuncia de la ministra de Ambiente, María Susana Muhamad, que anunció que entregó su carta tras expresar su inconformidad con la llegada de Armando Benedetti como jefe de Despacho de Presidencia. Varios de los ministros se habrían enterado de que debían presentar sus renuncias por la publicación de Petro en X.

EL PLAN REVOLUCIONARIO

(09/02/25) - Israel - El primer Ministro, Benjamín Netanyahu, regresó a Israel de su viaje a Estados Unidos. A su regreso calificó el plan de Trump para Gaza como "revolucionario". Netanyahu, elogió la propuesta del presidente Donald Trump para el control estadounidense de Gaza y el desplazamiento de su población, calificándola de “revolucionaria”, tras su regreso a Israel desde Washington. Netanyahu dijo en un discurso a su gabinete que los dos aliados acordaron "garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel". "El presidente Trump vino con una visión completamente diferente y mucho mejor para Israel: un enfoque revolucionario y creativo", y agregó que el presidente estadounidense está "muy decidido a implementarlo" y que la visita a Washington había asegurado "tremendos logros". Netanyahu el domingo en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv tras pasar más de una semana en Estados Unidos.

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