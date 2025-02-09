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PETRO Y LOS MINISTROS
(09/02/25) -
Colombia - El presidente pidió la renuncia de todo su
gabinete. La crisis política que se desató tras la
transmisión del Consejo de Ministros del último 4 de
febrero, sigue repercutiendo en el Gobierno Petro. El
mandatario solicitó la renuncia protocolaria de todos sus
ministros y directores de departamentos administrativos. "He
solicitado renuncia protocolaria a ministras, ministros y
directores de departamentos administrativos". El mandatario
también adelantó que habrá cambios en su gabinete con el
objetivo de lograr un mayor cumplimiento del programa de
gobierno: "Habrá algunos cambios en el gabinete para lograr
mayor cumplimiento en el programa ordenado por el pueblo. El
gobierno se concentrará completamente en el cumplimiento del
programa", afirmó en su mensaje. Esta decisión se conoció
luego de la renuncia de la ministra de Ambiente, María
Susana Muhamad, que anunció que entregó su carta tras
expresar su inconformidad con la llegada de Armando
Benedetti como jefe de Despacho de Presidencia. Varios de
los ministros se habrían enterado de que debían presentar
sus renuncias por la publicación de Petro en X.
EL PLAN REVOLUCIONARIO
(09/02/25) - Israel
- El primer Ministro, Benjamín Netanyahu, regresó a Israel de su viaje a
Estados Unidos. A su regreso calificó el plan de Trump para Gaza como
"revolucionario". Netanyahu, elogió la propuesta del presidente Donald
Trump para el control estadounidense de Gaza y el desplazamiento de su
población, calificándola de “revolucionaria”, tras su regreso a Israel
desde Washington. Netanyahu dijo en un discurso a su gabinete que los
dos aliados acordaron "garantizar que Gaza ya no represente una amenaza
para Israel". "El presidente Trump vino con una visión completamente
diferente y mucho mejor para Israel: un enfoque revolucionario y
creativo", y agregó que el presidente estadounidense está "muy decidido
a implementarlo" y que la visita a Washington había asegurado "tremendos
logros". Netanyahu el domingo en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv
tras pasar más de una semana en Estados Unidos.
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