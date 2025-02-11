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INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN DEBATE
(11/02/25) -
Europa - La Unión Europea anuncia que movilizará
200.000 millones para inteligencia artificial. El anuncio se
da en pleno choque con EE.UU. por su regulación. Por su
parte el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance,
exhibe en París la desconfianza de la Administración Trump y
advierte que no tolerará que se "apriete las tuercas" a sus
tecnológicas. La cumbre reúne a un chino, un estadounidense,
un indio y a varios europeos que buscan ponerse de acuerdo
sobre la tecnología más determinante del mundo y como telón
de fondo el inicio de la Era Trump con todo lo que eso
significa. El encuentro en París sobre la inteligencia
artificial (IA) intenta construir una tercera vía, regulada
y más humana, para prevenir un impacto letal en la
comunicación y las sociedades.
LA GUERRA COMERCIAL GLOBAL
(11/02/25) - Estados
Unidos - Trump extiende a todo el mundo su guerra comercial. El
anuncio de aranceles al aluminio y el acero puso al mundo en pánico. La
imposición de gravámenes del 25%, que se suman a las tasas a China,
afecta sobre todo a Canadá y aumenta la apuesta por el proteccionismo
característica de Trump. Con el anuncio de que impondrá aranceles del
25% a las importaciones de aluminio y el acero de todo el mundo, "sin
excepciones ni exenciones", el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, escaló en las hostilidades de la guerra comercial, ya global. Los
aranceles al acero y al aluminio dan un golpe a China que respondió
también con aranceles, pero también golpea las economías de Canadá y
México y al tratado de libre comercio TMEC. Otros países como Argentina,
también se ven seriamente afectados. Por su lado la Unión Europea
asegura que responderá a los aranceles de EE.UU. para proteger los
intereses europeos de "medidas injustificadas".
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EL METRO CHILANGO
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