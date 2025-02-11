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Noticias:  Miércoles 12 de febrero de 2025

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INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN DEBATE

(11/02/25) - Europa - La Unión Europea anuncia que movilizará 200.000 millones para inteligencia artificial. El anuncio se da en pleno choque con EE.UU. por su regulación. Por su parte el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, exhibe en París la desconfianza de la Administración Trump y advierte que no tolerará que se "apriete las tuercas" a sus tecnológicas. La cumbre reúne a un chino, un estadounidense, un indio y a varios europeos que buscan ponerse de acuerdo sobre la tecnología más determinante del mundo y como telón de fondo el inicio de la Era Trump con todo lo que eso significa. El encuentro en París sobre la inteligencia artificial (IA) intenta construir una tercera vía, regulada y más humana, para prevenir un impacto letal en la comunicación y las sociedades.

LA GUERRA COMERCIAL GLOBAL

(11/02/25) - Estados Unidos - Trump extiende a todo el mundo su guerra comercial. El anuncio de aranceles al aluminio y el acero puso al mundo en pánico. La imposición de gravámenes del 25%, que se suman a las tasas a China, afecta sobre todo a Canadá y aumenta la apuesta por el proteccionismo característica de Trump. Con el anuncio de que impondrá aranceles del 25% a las importaciones de aluminio y el acero de todo el mundo, "sin excepciones ni exenciones", el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escaló en las hostilidades de la guerra comercial, ya global. Los aranceles al acero y al aluminio dan un golpe a China que respondió también con aranceles, pero también golpea las economías de Canadá y México y al tratado de libre comercio TMEC. Otros países como Argentina, también se ven seriamente afectados. Por su lado la Unión Europea asegura que responderá a los aranceles de EE.UU. para proteger los intereses europeos de "medidas injustificadas".

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