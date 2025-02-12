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Noticias:  Jueves 13 de febrero de 2025

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TRUMP Y PUTIN ABREN DIALOGO

(12/02/25) - Estados Unidos - El presidente de Estados Unidos aseguró que mantuvo un dialogo con el líder ruso. Fue, según Trump, una llamada "larga y muy productiva" con el presidente ruso, Vladímir Putin, en la que acordaron iniciar "inmediatamente" negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania. Trump dijo que ambos habían cursado invitaciones de "visita a las naciones del otro". El mandatario estadounidense dijo que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, está informado de la llamada. El presidente ruso invitó al presidente estadounidense a visitar Moscú y expresó su disposición a recibir a funcionarios estadounidenses en Rusia en aquellas áreas de interés mutuo, incluido, por supuesto, el tema del acuerdo ucraniano. Por su parte el jefe del pentágono dijo que no es realista que Ucrania vuelva a tener las fronteras de 2014 ni que ingrese en la OTAN, como viene solicitándolo desde hace tiempo. Pete Hegseth recalcó que "una paz duradera debe incluir sólidas garantías de seguridad que aseguren que la guerra no volverá a empezar" explicó.

JAPÓN SE CUBRE DE NIEVE

(12/02/25) - Japón - Fukushima, Niigata, Toyama son las prefecturas más afectadas. Esa parte del país está paralizada, todo está bajo una gruesa capa de nieve con tejados colapsados y carreteras cubiertas. Desde el pasado 4 de febrero, la tormenta no ha dado tregua en gran parte de la isla. La nieve, acumulándose superó en algunos puntos el metro y medio en menos de un solo día. Y ahora, cuando el frío cede por momentos, quedan los rastros de la catástrofe: doce muertos, 158 heridos y decenas de personas atrapadas en hoteles de montaña. En Fukushima, la nieve cayó con una furia inusitada, un alud bloqueó el único acceso a tres establecimientos en la montaña, dejando a 62 personas atrapadas. Cuando las autoridades despejaron el camino, otra avalancha volvió a sellar la salida. Finalmente, ayer miércoles, un helicóptero de los equipos de prevención de desastres de Gunma llegó para evacuar a 40 personas, entre ellas 17 huéspedes, que habían pedido volver a casa. En algunas ciudades las calles desaparecieron, sepultadas bajo montañas de nieve que alcanzan hasta tres metros de altura. En las prefecturas más afectadas, como Niigata, Yamagata, Toyama y Fukui, los hospitales han registrado una oleada de pacientes con fracturas y contusiones, la mayoría víctimas de resbalones o de la nieve cayendo desde los tejados. La Agencia de Gestión de Incendios y Catástrofes ha instado a los ciudadanos a no realizar tareas de limpieza solos y a extremar las precauciones.

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