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TRUMP Y PUTIN ABREN DIALOGO
(12/02/25) -
Estados Unidos - El presidente de Estados Unidos
aseguró que mantuvo un dialogo con el líder ruso. Fue, según
Trump, una llamada "larga y muy productiva" con el
presidente ruso, Vladímir Putin, en la que acordaron iniciar
"inmediatamente" negociaciones para poner fin a la guerra de
Ucrania. Trump dijo que ambos habían cursado invitaciones de
"visita a las naciones del otro". El mandatario
estadounidense dijo que el presidente ucraniano, Volodimir
Zelensky, está informado de la llamada. El presidente ruso
invitó al presidente estadounidense a visitar Moscú y
expresó su disposición a recibir a funcionarios
estadounidenses en Rusia en aquellas áreas de interés mutuo,
incluido, por supuesto, el tema del acuerdo ucraniano. Por
su parte el jefe del pentágono dijo que no es realista que
Ucrania vuelva a tener las fronteras de 2014 ni que ingrese
en la OTAN, como viene solicitándolo desde hace tiempo. Pete
Hegseth recalcó que "una paz duradera debe incluir sólidas
garantías de seguridad que aseguren que la guerra no volverá
a empezar" explicó.
JAPÓN SE CUBRE DE NIEVE
(12/02/25) - Japón
- Fukushima, Niigata, Toyama son las prefecturas más afectadas. Esa
parte del país está paralizada, todo está bajo una gruesa capa de nieve
con tejados colapsados y carreteras cubiertas. Desde el pasado 4 de
febrero, la tormenta no ha dado tregua en gran parte de la isla. La
nieve, acumulándose superó en algunos puntos el metro y medio en menos
de un solo día. Y ahora, cuando el frío cede por momentos, quedan los
rastros de la catástrofe: doce muertos, 158 heridos y decenas de
personas atrapadas en hoteles de montaña. En Fukushima, la nieve cayó
con una furia inusitada, un alud bloqueó el único acceso a tres
establecimientos en la montaña, dejando a 62 personas atrapadas. Cuando
las autoridades despejaron el camino, otra avalancha volvió a sellar la
salida. Finalmente, ayer miércoles, un helicóptero de los equipos de
prevención de desastres de Gunma llegó para evacuar a 40 personas, entre
ellas 17 huéspedes, que habían pedido volver a casa. En algunas ciudades
las calles desaparecieron, sepultadas bajo montañas de nieve que
alcanzan hasta tres metros de altura. En las prefecturas más afectadas,
como Niigata, Yamagata, Toyama y Fukui, los hospitales han registrado
una oleada de pacientes con fracturas y contusiones, la mayoría víctimas
de resbalones o de la nieve cayendo desde los tejados. La Agencia de
Gestión de Incendios y Catástrofes ha instado a los ciudadanos a no
realizar tareas de limpieza solos y a extremar las precauciones.
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