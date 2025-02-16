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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
ESTADOS NO TAN UNIDOS
Se soportan obligados, se admiran por lo bajo, se hacen chistes.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
CONFERENCIA DE MÚNICH
(16/02/25) -
Europa - El fin de semana en la Conferencia de
seguridad de Múnich, Europa y Estados Unidos mostraron sus
diferencias. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski,
aprovechó su discurso en la sesión plenaria de la
Conferencia para dirigir a los europeos una rotunda
exhortación a colocarse al frente del futuro continental
ante una Rusia que, a su juicio, no da ninguna muestra de
querer la paz y unos Estados Unidos que pretenden acuerdos
sin los socios de la OTAN. El enviado de Trump para Ucrania
dice que no hay asiento para los europeos en la mesa para la
paz. El canciller alemán Olaf Scholz insistió en apoyar a
Kiev y frenar el avance ultraderechista de discursos como
los del vice estadounidense. Vance había aprovechado su
intervención en la Conferencia de Seguridad para lanzar un
duro ataque ideológico a las democracias europeas..
LLEGANDO A PANAMÁ
(16/02/25) - Panamá
- Panamá recibió a mitad de semana el primer vuelo con migrantes
deportados por Estados Unidos. Lo confirmó el presidente, José Raúl
Mulino, la nave transportó a un total de 119 personas, 82 hombres y 37
mujeres, que carecían de antecedentes penales y eran de las más variadas
nacionalidades. Los deportados, en casi su totalidad asiáticos, habían
llegado a los Estados Unidos desde China, Uzbekistán, Pakistán,
Afganistán, Irán, India, Turquía, Vietnam, Nepal y Sri Lanka. "Ayer
llegó un vuelo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con 119 personas de
las nacionalidades más diversas del mundo. Se nos ha manifestado de que
no tienen ningún reporte criminal; son familias, son migrantes ilegales
que fueron capturados en las fronteras de Estados Unidos", dijo el
mandatario durante su habitual rueda de prensa, en la que informó que
los individuos no permanecerán en el territorio sino que Panamá
funcionará como un "puente" para que, desde allí, cada uno sea devuelto
a su respectiva nación.
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Episodio del día:
SHOW 5981
ESTADOS
NO TAN UNIDOS
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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