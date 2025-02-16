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Noticias:  Lunes 17 de febrero de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

ESTADOS NO TAN UNIDOS

Se soportan obligados, se admiran por lo bajo, se hacen chistes.

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

CONFERENCIA DE MÚNICH

(16/02/25) - Europa - El fin de semana en la Conferencia de seguridad de Múnich, Europa y Estados Unidos mostraron sus diferencias. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aprovechó su discurso en la sesión plenaria de la Conferencia para dirigir a los europeos una rotunda exhortación a colocarse al frente del futuro continental ante una Rusia que, a su juicio, no da ninguna muestra de querer la paz y unos Estados Unidos que pretenden acuerdos sin los socios de la OTAN. El enviado de Trump para Ucrania dice que no hay asiento para los europeos en la mesa para la paz. El canciller alemán Olaf Scholz insistió en apoyar a Kiev y frenar el avance ultraderechista de discursos como los del vice estadounidense. Vance había aprovechado su intervención en la Conferencia de Seguridad para lanzar un duro ataque ideológico a las democracias europeas..

LLEGANDO A PANAMÁ

(16/02/25) - Panamá - Panamá recibió a mitad de semana el primer vuelo con migrantes deportados por Estados Unidos. Lo confirmó el presidente, José Raúl Mulino, la nave transportó a un total de 119 personas, 82 hombres y 37 mujeres, que carecían de antecedentes penales y eran de las más variadas nacionalidades. Los deportados, en casi su totalidad asiáticos, habían llegado a los Estados Unidos desde China, Uzbekistán, Pakistán, Afganistán, Irán, India, Turquía, Vietnam, Nepal y Sri Lanka. "Ayer llegó un vuelo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con 119 personas de las nacionalidades más diversas del mundo. Se nos ha manifestado de que no tienen ningún reporte criminal; son familias, son migrantes ilegales que fueron capturados en las fronteras de Estados Unidos", dijo el mandatario durante su habitual rueda de prensa, en la que informó que los individuos no permanecerán en el territorio sino que Panamá funcionará como un "puente" para que, desde allí, cada uno sea devuelto a su respectiva nación.

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Episodio del día:

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ESTADOS NO TAN UNIDOS

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