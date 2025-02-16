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Noticias:  Martes 18 de febrero de 2025

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EUROPA SE REÚNE

(16/02/25) - Europa - El presidente francés, Emmanuel Macron, convocó a una reunión urgente con líderes europeos para diseñar la estrategia en Ucrania. Los mandatarios de Francia, Alemania, España, Italia y otros aliados debatirán en París sobre el día después de la guerra tras el anuncio de Donald Trump de iniciar negociaciones con Rusia sin tener en cuenta a Europa. El presidente de Francia preparó contra el reloj una reunión de líderes europeos para fijar la posición común y la estrategia en el proceso de paz en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó una ruptura en Europa al anunciar negociaciones para poner fin al conflicto tras una conversación con el ruso Vladímir Putin.

EL PAPA SEGUIRÁ INTERNADO

(16/02/25) - Italia - El Papa Francisco seguirá en el hospital por tiempo indefinido. Según los estudios realizados por los médicos, el Pontífice padece una infección polimicrobiana del tracto respiratorio. El papa Francisco, de 88 años, padece un "cuadro clínico complejo" y necesita "una permanencia hospitalaria adecuada", según ha informado el Vaticano en un comunicado que por primera vez apunta a que la convalecencia será por tiempo indefinido y sin un alta en tiempo breve. Hasta ahora el Pontífice solo había suspendido su agenda entre el viernes y el lunes, pero este nuevo parte va más allá de la simple actualización sobre una situación estable y sin fiebre. De hecho, ha quedado ya anulada la tradicional audiencia de los miércoles.

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