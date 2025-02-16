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EUROPA SE REÚNE
(16/02/25) -
Europa - El presidente francés, Emmanuel Macron,
convocó a una reunión urgente con líderes europeos para
diseñar la estrategia en Ucrania. Los mandatarios de
Francia, Alemania, España, Italia y otros aliados debatirán
en París sobre el día después de la guerra tras el anuncio
de Donald Trump de iniciar negociaciones con Rusia sin tener
en cuenta a Europa. El presidente de Francia preparó contra
el reloj una reunión de líderes europeos para fijar la
posición común y la estrategia en el proceso de paz en
Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
provocó una ruptura en Europa al anunciar negociaciones para
poner fin al conflicto tras una conversación con el ruso
Vladímir Putin.
EL PAPA SEGUIRÁ INTERNADO
(16/02/25) - Italia
- El Papa Francisco seguirá en el hospital por tiempo indefinido. Según
los estudios realizados por los médicos, el Pontífice padece una
infección polimicrobiana del tracto respiratorio. El papa Francisco, de
88 años, padece un "cuadro clínico complejo" y necesita "una permanencia
hospitalaria adecuada", según ha informado el Vaticano en un comunicado
que por primera vez apunta a que la convalecencia será por tiempo
indefinido y sin un alta en tiempo breve. Hasta ahora el Pontífice solo
había suspendido su agenda entre el viernes y el lunes, pero este nuevo
parte va más allá de la simple actualización sobre una situación estable
y sin fiebre. De hecho, ha quedado ya anulada la tradicional audiencia
de los miércoles.
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