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RUBIO Y LAVROV EN RIAD
(18/02/25) -
Arabia Saudí - Estados Unidos y Rusia negocian cara a
cara por primera vez desde la invasión de Ucrania, hace ya
casi tres años. Las delegaciones encabezadas por el
secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el
ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se han
encontrado en Riad para hablar sobre Ucrania y el futuro
orden mundial que preparan sin la presencia de dos partes
clave en el proceso: Kiev y la Unión Europea. Al concluir,
han acordado "sentar las bases para la cooperación futura"
entre los dos países. De la reunión también se dijo que aún
falta trabajar mucho para concretar una reunión directa
entre Trump y Putin. Europa, los países miembros de la OTAN
y Ucrania mostraron su molestia por no estar invitados a la
negociación.
GRAN BRETAÑA OFRECE TROPAS PARA KIEV
(18/02/25) - Francia
- Tras participar de la reunión informal de emergencia de líderes
europeos en París, el primer ministro británico habló de enviar tropas
para apoyar a Kiev. Starmer enfatizó la necesidad de una garantía
estadounidense para disuadir futuras agresiones rusas. Keir Starmer,
solicitó a Estados Unidos su respaldo para evitar que Rusia vuelva a
atacar a Ucrania, y reiteró que está dispuesto a considerar el
despliegue de fuerzas de paz británicas en territorio ucraniano como
parte de un acuerdo de seguridad. La propuesta británica intentó centrar
la discusión de la reunión de urgencia convocada en París por Emmanuel
Macron. Starmer se reunirá con Trump en Washington a finales de mes.
Londres busca ejercer de puente entre Estados Unidos y la Unión Europea.
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