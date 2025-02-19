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Noticias:  Jueves 20 de febrero de 2025

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TRUMP LLAMÓ DICTADOR A ZELENSKI

(19/02/25) - Estados Unidos - Cada día se suma un grado más de tensión entre el presidente norteamericano y Kiev. Trump llamó "dictador" al presidente ucraniano, Zelenski, y amenaza que diciendo "o se mueve rápido o se queda sin país". El presidente ucraniano asegura que Trump vive en "una burbuja de desinformación" después de que este afirmase que Ucrania fue quien comenzó la guerra. Por su parte Putin sugiere la implicación de la Unión Europea en un ataque a un oleoducto al sur de Rusia. El presidente estadounidense, Donald Trump, basó su adjetivación en el dato de que el mandato presidencial de Zelenski terminó en mayo del año pasado, pero Ucrania está actualmente bajo la ley marcial (lo que implica la suspensión de las elecciones) desde la invasión rusa en febrero de 2022. Zelenski había afirmado que Rusia está dirigida por "mentirosos patológicos" y ha recalcado que "no puede confiarse" en Moscú para lograr la paz, después de un nuevo ataque con drones contra "infraestructura energética" en la provincia de Odesa, situada en el sur del país europeo, que ha dejado sin luz y calefacción a unos 160.000 residentes.

BOLSONARO Y EL INTENTO DE GOLPE

(19/02/25) - Brasil - Bolsonaro cercado por la Justicia brasilera por el intento de toma de Brasilia. La Corte Suprema de Brasil notificó al ex presidente Jair Bolsonaro y a otros 33 sospechosos de la denuncia formulada en su contra por la Fiscalía General por una supuesta conspiración para un golpe de Estado y emplazó a sus abogados a manifestarse en un plazo de 15 días. El magistrado Alexandre de Moraes también ha decidido suspender el secreto judicial que pesaba sobre la confesión del teniente coronel Mauro Cid, ex edecán de Bolsonaro y cuyo testimonio ha sido considerado clave para desvelar la trama golpista contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien derrotó a Bolsonaro en las elecciones de 2022. La denuncia contra Bolsonaro y su núcleo duro fue presentada este martes pasado por la Fiscalía General, que acusó al ex mandatario y a los otros 33 sospechosos de "tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho", "organización para delinquir armada" y "golpe de Estado", entre otros delitos. Tras recibir y analizar los primeros alegatos de las defensas, la Corte Suprema decidirá entonces si acepta las denuncias y enjuicia al líder de la ultraderecha y a los otros implicados, entre los que figuran militares de alto rango y ex ministros del Gobierno de Bolsonaro (2019-2022).

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