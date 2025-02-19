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TRUMP LLAMÓ DICTADOR A ZELENSKI
(19/02/25) -
Estados Unidos - Cada día se suma un grado más de
tensión entre el presidente norteamericano y Kiev. Trump
llamó "dictador" al presidente ucraniano, Zelenski, y
amenaza que diciendo "o se mueve rápido o se queda sin
país". El presidente ucraniano asegura que Trump vive en
"una burbuja de desinformación" después de que este afirmase
que Ucrania fue quien comenzó la guerra. Por su parte Putin
sugiere la implicación de la Unión Europea en un ataque a un
oleoducto al sur de Rusia. El presidente estadounidense,
Donald Trump, basó su adjetivación en el dato de que el
mandato presidencial de Zelenski terminó en mayo del año
pasado, pero Ucrania está actualmente bajo la ley marcial
(lo que implica la suspensión de las elecciones) desde la
invasión rusa en febrero de 2022. Zelenski había afirmado
que Rusia está dirigida por "mentirosos patológicos" y ha
recalcado que "no puede confiarse" en Moscú para lograr la
paz, después de un nuevo ataque con drones contra
"infraestructura energética" en la provincia de Odesa,
situada en el sur del país europeo, que ha dejado sin luz y
calefacción a unos 160.000 residentes.
BOLSONARO Y EL INTENTO DE GOLPE
(19/02/25) - Brasil
- Bolsonaro cercado por la Justicia brasilera por el intento de toma de
Brasilia. La Corte Suprema de Brasil notificó al ex presidente Jair Bolsonaro y a otros 33 sospechosos de la denuncia formulada en su contra
por la Fiscalía General por una supuesta conspiración para un golpe de
Estado y emplazó a sus abogados a manifestarse en un plazo de 15 días.
El magistrado Alexandre de Moraes también ha decidido suspender el
secreto judicial que pesaba sobre la confesión del teniente coronel
Mauro Cid, ex edecán de Bolsonaro y cuyo testimonio ha sido considerado
clave para desvelar la trama golpista contra el actual presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, quien derrotó a Bolsonaro en las elecciones de
2022. La denuncia contra Bolsonaro y su núcleo duro fue presentada este
martes pasado por la Fiscalía General, que acusó al ex mandatario y a
los otros 33 sospechosos de "tentativa de abolición violenta del Estado
Democrático de Derecho", "organización para delinquir armada" y "golpe
de Estado", entre otros delitos. Tras recibir y analizar los primeros
alegatos de las defensas, la Corte Suprema decidirá entonces si acepta
las denuncias y enjuicia al líder de la ultraderecha y a los otros
implicados, entre los que figuran militares de alto rango y ex ministros
del Gobierno de Bolsonaro (2019-2022).
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