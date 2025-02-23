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ARANCELES EN DEFENSA DE X Y FACEBOOK
(23/02/25) -
Estados Unidos - El presidente de Estados Unidos
parece tener la amenaza de aranceles como carta para todo
uso. Donald Trump ha vuelto a amenazar con aranceles como lo
ha hecho cada vez que algo parece contrariarlo. Está vez
salió en defensa de sus socios tech, la plataforma X y
Facebook. Desde que juró el cargo el pasado 20 de enero,
Trump esgrime la carta de "aranceles" varias veces por
semana. La última ha sido el viernes en un memorando firmado
en la Casa Blanca con este encabezado: "Defensa de las
empresas e innovadores estadounidenses frente a la
extorsión, las multas y las sanciones injustas en el
extranjero". En él, el presidente de Estados Unidos menaza
con aranceles a la Unión Europea por exigir moderación de
contenidos a X y Facebook. Trump ordena también revisar la
denominada "tasa Google" de España y otros países.
MINERÍA ILEGAL EN BOLIVIA
(23/02/25) - Bolivia
- El asesinato de un líder indígena coloca en relieve el debate sobre la
minería en zonas protegidas de Bolivia. Según las autoridades el
homicidio fue por "un altercado personal", pero otros activistas apuntan
que no se trata de un caso aislado, sino de un episodio más del
amedrentamiento de la minería ilegal a los campesinos habitantes de la
zona. Hay una nueva fiebre del oro silenciosa en Bolivia, misma que
viene desde la amazonas en Brasil, desde el Perú al oeste, desde el
norte y está sembrando el terror en gran parte de Sudamérica. El cuerpo
desfigurado del líder indígena y defensor medioambiental Francisco
Marupa, de 66 años, fue encontrado el pasado viernes en el área
protegida Madidi, al norte de la ciudad de La Paz. Los representantes de
la nación nativa leco, a la que pertenecía el fallecido, y varias
organizaciones indígenas coinciden en señalar como responsables a los
operadores de la minería ilegal (grupos relacionados también con el
narcotráfico y el tráfico de personas), en su intento de ingresar a
explotar zonas protegidas. Los jefes originarios insisten en que no es
un caso aislado, sino un episodio más que se suma a lo que vienen
sufriendo desde al menos seis años cuando a la zona llegaron las
primeras topadoras y maquinas pesadas.
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