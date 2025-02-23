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Noticias:  Lunes 24 de febrero de 2025

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ARANCELES EN DEFENSA DE X Y FACEBOOK

(23/02/25) - Estados Unidos - El presidente de Estados Unidos parece tener la amenaza de aranceles como carta para todo uso. Donald Trump ha vuelto a amenazar con aranceles como lo ha hecho cada vez que algo parece contrariarlo. Está vez salió en defensa de sus socios tech, la plataforma X y Facebook. Desde que juró el cargo el pasado 20 de enero, Trump esgrime la carta de "aranceles" varias veces por semana. La última ha sido el viernes en un memorando firmado en la Casa Blanca con este encabezado: "Defensa de las empresas e innovadores estadounidenses frente a la extorsión, las multas y las sanciones injustas en el extranjero". En él, el presidente de Estados Unidos menaza con aranceles a la Unión Europea por exigir moderación de contenidos a X y Facebook. Trump ordena también revisar la denominada "tasa Google" de España y otros países.

MINERÍA ILEGAL EN BOLIVIA

(23/02/25) - Bolivia - El asesinato de un líder indígena coloca en relieve el debate sobre la minería en zonas protegidas de Bolivia. Según las autoridades el homicidio fue por "un altercado personal", pero otros activistas apuntan que no se trata de un caso aislado, sino de un episodio más del amedrentamiento de la minería ilegal a los campesinos habitantes de la zona. Hay una nueva fiebre del oro silenciosa en Bolivia, misma que viene desde la amazonas en Brasil, desde el Perú al oeste, desde el norte y está sembrando el terror en gran parte de Sudamérica. El cuerpo desfigurado del líder indígena y defensor medioambiental Francisco Marupa, de 66 años, fue encontrado el pasado viernes en el área protegida Madidi, al norte de la ciudad de La Paz. Los representantes de la nación nativa leco, a la que pertenecía el fallecido, y varias organizaciones indígenas coinciden en señalar como responsables a los operadores de la minería ilegal (grupos relacionados también con el narcotráfico y el tráfico de personas), en su intento de ingresar a explotar zonas protegidas. Los jefes originarios insisten en que no es un caso aislado, sino un episodio más que se suma a lo que vienen sufriendo desde al menos seis años cuando a la zona llegaron las primeras topadoras y maquinas pesadas.

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