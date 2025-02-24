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ELECCIONES EN ALEMANIA
(24/02/25) -
Alemania - Regresaron los conservadores al gobierno
alemán. Ganó Merz. El resultado electoral certifica la caída
de los socialistas, el reto de la ultraderecha y el inicio
de la era Merz. El partido conservador de la Unión
Cristianodemócrata (CDU), encabezado por Friedrich Merz, se
alza con el poder confirmando los resultados que vaticinaban
los sondeos desde hace meses. Luego de que Angela Merkel
renunció al partido con el que fue canciller durante 16
años, Alemania perdió confianza en los democristianos
conservadores y apostó por los socialdemócratas, pero en las
elecciones del fin de semana los que perdieron el voto
fueron los socialistas. Alemania ha vuelto a depositar su
confianza en la Unión Cristianodemócrata (CDU). Con casi un
29% de los votos (más incluso que los que consiguió Scholz
en 2021) fue victoria para Merz que deberá formar alianzas
para gobernar. Las cifras de participación han sido
históricas, las más altas desde la reunificación alemana,
con un porcentaje de participación muy superior al de 2021:
ha terminado siendo de un 84% frente al 76,4% de población
que votó hace cuatro años. Con la grave situación económica
que enfrenta el país por la dependencia del gas ruso y las
exportaciones de china, la última duda que queda es saber
con quién formará alianzas Merz ahora que la ultraderecha es
la segunda fuerza política. El líder del CDU ha apostado por
negociaciones rápidas de coalición: "Vamos a hablar con los
posibles socios para formar un Gobierno tan pronto como sea
posible". La ultraderecha, Alternativa por Alemania, y su
histórico resultado que la dejó en segundo lugar, en un
inicio, no estará dentro de estas conversaciones.
LA LANA DE LOS MEXAS
(24/02/25) - México
- La presidenta Claudia Sheinbaum, resaltó el papel que juegan los
migrantes mexicanos que residen en los Estados Unidos para la economía
de ambas naciones. Según comentó, si bien en 2024 los compatriotas del
otro lado de la frontera enviaron cerca de 64 mil millones de dólares a
las familias en México, la mayor parte del sueldo de los trabajadores se
queda en territorio estadounidense. "De todo lo que aportan en remesas a
México, que el año pasado fueron más de 60 mil millones de dólares, eso
solo es el 20% de lo que ellos ganan. El 80% lo dejan en la economía de
los Estados Unidos", dijo la mandataria federal durante su gira del fin
de semana por Durango, una entidad con un gran número de paisanos
asentados en el vecino del norte. En medio de las tensiones diplomáticas
por la latente amenaza del presidente Donald Trump de un arancel
generalizado del 25% a los productos mexicanos y las políticas de
deportaciones masivas, Sheinbaum resaltó la importancia de los
migrantes, que usualmente trabajan en el sector agrícola y resaltó lo
beneficioso de ese trabajo para ambas naciones, y sobre todo para
Estados Unidos.
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