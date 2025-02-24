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Noticias:  Martes 25 de febrero de 2025

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ELECCIONES EN ALEMANIA

(24/02/25) - Alemania - Regresaron los conservadores al gobierno alemán. Ganó Merz. El resultado electoral certifica la caída de los socialistas, el reto de la ultraderecha y el inicio de la era Merz. El partido conservador de la Unión Cristianodemócrata (CDU), encabezado por Friedrich Merz, se alza con el poder confirmando los resultados que vaticinaban los sondeos desde hace meses. Luego de que Angela Merkel renunció al partido con el que fue canciller durante 16 años, Alemania perdió confianza en los democristianos conservadores y apostó por los socialdemócratas, pero en las elecciones del fin de semana los que perdieron el voto fueron los socialistas. Alemania ha vuelto a depositar su confianza en la Unión Cristianodemócrata (CDU). Con casi un 29% de los votos (más incluso que los que consiguió Scholz en 2021) fue victoria para Merz que deberá formar alianzas para gobernar. Las cifras de participación han sido históricas, las más altas desde la reunificación alemana, con un porcentaje de participación muy superior al de 2021: ha terminado siendo de un 84% frente al 76,4% de población que votó hace cuatro años. Con la grave situación económica que enfrenta el país por la dependencia del gas ruso y las exportaciones de china, la última duda que queda es saber con quién formará alianzas Merz ahora que la ultraderecha es la segunda fuerza política. El líder del CDU ha apostado por negociaciones rápidas de coalición: "Vamos a hablar con los posibles socios para formar un Gobierno tan pronto como sea posible". La ultraderecha, Alternativa por Alemania, y su histórico resultado que la dejó en segundo lugar, en un inicio, no estará dentro de estas conversaciones.

LA LANA DE LOS MEXAS

(24/02/25) - México - La presidenta Claudia Sheinbaum, resaltó el papel que juegan los migrantes mexicanos que residen en los Estados Unidos para la economía de ambas naciones. Según comentó, si bien en 2024 los compatriotas del otro lado de la frontera enviaron cerca de 64 mil millones de dólares a las familias en México, la mayor parte del sueldo de los trabajadores se queda en territorio estadounidense. "De todo lo que aportan en remesas a México, que el año pasado fueron más de 60 mil millones de dólares, eso solo es el 20% de lo que ellos ganan. El 80% lo dejan en la economía de los Estados Unidos", dijo la mandataria federal durante su gira del fin de semana por Durango, una entidad con un gran número de paisanos asentados en el vecino del norte. En medio de las tensiones diplomáticas por la latente amenaza del presidente Donald Trump de un arancel generalizado del 25% a los productos mexicanos y las políticas de deportaciones masivas, Sheinbaum resaltó la importancia de los migrantes, que usualmente trabajan en el sector agrícola y resaltó lo beneficioso de ese trabajo para ambas naciones, y sobre todo para Estados Unidos.

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