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VOTOS PARA RUSIA
(25/02/25) -
Rusia - El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una
resolución que solicita un rápido final del conflicto entre
Ucrania y Rusia. Con diez votos a favor, incluido el de
Rusia, el organismo dio el visto bueno a un texto que no
tiene críticas a la agresión de Moscú en el tercer
aniversario de su invasión a territorio ucraniano. La
resolución sobre Ucrania que contó con el apoyo de Rusia y
no contenía ninguna crítica hacia Moscú contó con el apoyo
de diez países, entre ellos Rusia, China y los países
africanos y asiáticos del Consejo, mientras que los cinco
países europeos se abstuvieron y Francia y el Reino Unido se
negaron a usar su derecho de veto, que podrían haber
utilizado votando en contra. La resolución es un “acuerdo
histórico”, dijo exultante la embajadora estadounidense en
funciones, Dorothy Shea.
EL DILEMA DE CLAUDIA
(25/02/25) -
México - La presidenta Claudia Sheinbaum está ante la
disyuntiva que le plantea la carta de El Mayo Zambada. Intervenir en el
caso o privilegiar la cautela en la relación con Estados Unidos y el
volátil Donald Trump? Esa es la cuestión. Ese es el dilema que enfrenta
la presidenta de México en medio de la polémica por la última carta de
Ismael El Mayo Zambada. Se cumplió el plazo que pidió la mandataria para
responder a la solicitud de repatriación del antiguo líder y fundador
del Cartel de Sinaloa, alegando violaciones al debido proceso y que su
detención fue "ilegal". Sheinbaum ha declarado que Zambada tiene un
punto de razón al reclamar que su captura supuso una violación a la
soberanía del país. El escrito del Mayo también ha abierto un frente
interno, entre quienes leen la misiva como una "amenaza" del capo al
gobierno mexicano y sectores que han visto una oportunidad política para
criticar la posición de las autoridades. "No caemos en chantajes ni en
amenazas", afirmó Sheinbaum en su conferencia de prensa del pasado
lunes. Después de que la carta saliera a la luz el pasado viernes, la
presidenta anticipó los cuestionamientos y afirmó que la posibilidad de
que su Gobierno intervenga no debe interpretarse como una defensa del
capo, sino como un caso de protección consular. "Más allá de esta
persona y los delitos que haya cometido, el asunto es el derecho de un
ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá, sin haber seguido todo el
procedimiento", aseguró la presidenta.
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