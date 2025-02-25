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Noticias:  Miércoles 26 de febrero de 2025

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VOTOS PARA RUSIA

(25/02/25) - Rusia - El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que solicita un rápido final del conflicto entre Ucrania y Rusia. Con diez votos a favor, incluido el de Rusia, el organismo dio el visto bueno a un texto que no tiene críticas a la agresión de Moscú en el tercer aniversario de su invasión a territorio ucraniano. La resolución sobre Ucrania que contó con el apoyo de Rusia y no contenía ninguna crítica hacia Moscú contó con el apoyo de diez países, entre ellos Rusia, China y los países africanos y asiáticos del Consejo, mientras que los cinco países europeos se abstuvieron y Francia y el Reino Unido se negaron a usar su derecho de veto, que podrían haber utilizado votando en contra. La resolución es un “acuerdo histórico”, dijo exultante la embajadora estadounidense en funciones, Dorothy Shea.

EL DILEMA DE CLAUDIA

(25/02/25) - México - La presidenta Claudia Sheinbaum está ante la disyuntiva que le plantea la carta de El Mayo Zambada. Intervenir en el caso o privilegiar la cautela en la relación con Estados Unidos y el volátil Donald Trump? Esa es la cuestión. Ese es el dilema que enfrenta la presidenta de México en medio de la polémica por la última carta de Ismael El Mayo Zambada. Se cumplió el plazo que pidió la mandataria para responder a la solicitud de repatriación del antiguo líder y fundador del Cartel de Sinaloa, alegando violaciones al debido proceso y que su detención fue "ilegal". Sheinbaum ha declarado que Zambada tiene un punto de razón al reclamar que su captura supuso una violación a la soberanía del país. El escrito del Mayo también ha abierto un frente interno, entre quienes leen la misiva como una "amenaza" del capo al gobierno mexicano y sectores que han visto una oportunidad política para criticar la posición de las autoridades. "No caemos en chantajes ni en amenazas", afirmó Sheinbaum en su conferencia de prensa del pasado lunes. Después de que la carta saliera a la luz el pasado viernes, la presidenta anticipó los cuestionamientos y afirmó que la posibilidad de que su Gobierno intervenga no debe interpretarse como una defensa del capo, sino como un caso de protección consular. "Más allá de esta persona y los delitos que haya cometido, el asunto es el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá, sin haber seguido todo el procedimiento", aseguró la presidenta.

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