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Noticias:  Jueves 27 de febrero de 2025

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MINERALES PARA LA PAZ

(26/02/25) - Ucrania - Finalmente Donald Trump se anota su primer éxito diplomático en Ucrania. Logro el objetivo de hacer que Zelenski acepte las condiciones del magnate estadounidense para alcanzar la paz con Rusia. Con un acuerdo sobre minerales que no es bloqueado por Putin, Trump se reuniría mañana en Washington con Zelenski. El presidente ucraniano, con autorización del Congreso en Kiev, firmaría el convenio que permitiría a las empresas de Estados Unidos la explotación de los recursos estratégicos de los territorios que Rusia ocupó durante la invasión militar.

MINERÍA ESPACIAL

(26/02/25) - Estados Unidos - Inicia una nueva etapa de minería espacial. Desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, despegó Odin, la nave espacial de la AstroForge, en una misión que podría marcar un antes y un después en la minería de asteroides. Con el respaldo de un Falcon 9 de SpaceX, el pequeño vehículo de exploración viajará hasta el lejano asteroide 2022 OB5, con la esperanza de detectar depósitos de platino y allanar el camino para futuras misiones de extracción de minerales en el espacio. Para el director ejecutivo de AstroForge, este es un paso crucial en un campo en el que hasta ahora solo participaron agencias espaciales de países como Estados Unidos y Japón. El proyecto es ambicioso ya que, hasta la fecha, los intentos de compañías privadas por incursionar en la minería espacial han fracasado, y solo misiones como OSIRIS-REx de la NASA y Hayabusa 2 de la JAXA han logrado traer pequeñas muestras de asteroides a la Tierra. Los costos superaron los 770 millones de dólares. En contraste con esos valores, AstroForge busca realizar esta tarea con una inversión significativamente menor: menos de 7 millones de dólares.

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