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Noticias Destacadas del día
MINERALES PARA LA PAZ
(26/02/25) -
Ucrania - Finalmente Donald Trump se anota su primer
éxito diplomático en Ucrania. Logro el objetivo de hacer que
Zelenski acepte las condiciones del magnate estadounidense
para alcanzar la paz con Rusia. Con un acuerdo sobre
minerales que no es bloqueado por Putin, Trump se reuniría
mañana en Washington con Zelenski. El presidente ucraniano,
con autorización del Congreso en Kiev, firmaría el convenio
que permitiría a las empresas de Estados Unidos la
explotación de los recursos estratégicos de los territorios
que Rusia ocupó durante la invasión militar.
MINERÍA ESPACIAL
(26/02/25) - Estados
Unidos - Inicia una nueva etapa de minería espacial. Desde el
Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, despegó Odin, la nave
espacial de la AstroForge, en una misión que podría marcar un antes y un
después en la minería de asteroides. Con el respaldo de un Falcon 9 de
SpaceX, el pequeño vehículo de exploración viajará hasta el lejano
asteroide 2022 OB5, con la esperanza de detectar depósitos de platino y
allanar el camino para futuras misiones de extracción de minerales en el
espacio. Para el director ejecutivo de AstroForge, este es un paso
crucial en un campo en el que hasta ahora solo participaron agencias
espaciales de países como Estados Unidos y Japón. El proyecto es
ambicioso ya que, hasta la fecha, los intentos de compañías privadas por
incursionar en la minería espacial han fracasado, y solo misiones como
OSIRIS-REx de la NASA y Hayabusa 2 de la JAXA han logrado traer pequeñas
muestras de asteroides a la Tierra. Los costos superaron los 770
millones de dólares. En contraste con esos valores, AstroForge busca
realizar esta tarea con una inversión significativamente menor: menos de
7 millones de dólares.
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