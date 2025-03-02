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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
TRAMPA EN EL RING
Trump es un anciano muy innovador. Este modo de hacer política
internacional es inédito. Sorprendente.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
EL REARME EUROPEO
(02/03/25) -
Europa - La cumbre sobre Ucrania en Londres llegó a
una conclusión, Europa debe rearmase. El continente afronta
un "momento único" para fortalecer su "seguridad", dijo el
domingo el primer ministro británico, Keir Starmer, al abrir
la crucial cumbre de casi una veintena de aliados de Ucrania
en presencia del presidente de este país, Volodimir Zelensky.
Dos días después de su fuerte altercado con Donald Trump,
Zelenski fue arropado por Europa. El primer ministro
británico anunció, pocas horas antes del inicio de la
cumbre, que Reino Unido y Francia trabajan con Ucrania "en
un plan para el cese de los combates" en el conflicto de
este país con Rusia. El jefe de la OTAN, Mark Rutte, y la
presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y
del Consejo Europeo, Antonio Costa, así como el primer
ministro canadiense, Justin Trudeau, también estuvieron en
la cumbre. Ursula von der Leyen dijo que Europa debe
"rearmarse urgentemente". La presidenta de la Comisión
Europea adelantó que presentará un plan en los próximos días
y subrayó que hay que aumentar el gasto en defensa para
hacer frente a la amenaza rusa. Keir Starmer dijo que
"Europa debe hacer el trabajo pesado" para lograr el fin de
la guerra en Ucrania pero necesita “el respaldo de EEUU".
Tras la cumbre que encabezó este domingo en Londres para
abordar el conflicto, el primer ministro británico reconoció
que su país está dispuesto a poner “botas sobre el terreno y
aviones en el aire” como garantías de seguridad para Kiev.
TODOS CON ZELENSKI
(02/03/25) - Europa
- Los mandatarios y máximos dirigentes europeos cierran filas con
Ucrania. Los ataques y la humillación pública a la que el presidente
estadounidense, Donald Trump, sometió a Volodímir Zelenski el viernes en
la Casa Blanca generó una nueva conmoción en Europa. En pleno
enfrentamiento con Estados Unidos, varios líderes europeos (entre ellos,
los representantes de las principales instituciones de la UE) se han
solidarizado con Zelenski ante las amenazas del magnate republicano.
Trump lo ha acusado de aprovecharse de EE UU, de "jugar con la tercera
Guerra Mundial" mientras Vance, el vice presidente estadounidense, lo
tachó de desagradecido. "Su dignidad honra la valentía del pueblo
ucraniano", dice la cúpula de la UE mientras el Kremlin celebra la
humillación estadounidense al líder de Kiev.
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SHOW 5991
TRAMPA EN EL RING
EN CASO DE
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