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Noticias:  Lunes 03 de marzo de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

TRAMPA EN EL RING

Trump es un anciano muy innovador. Este modo de hacer política internacional es inédito. Sorprendente.

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EL REARME EUROPEO

(02/03/25) - Europa - La cumbre sobre Ucrania en Londres llegó a una conclusión, Europa debe rearmase. El continente afronta un "momento único" para fortalecer su "seguridad", dijo el domingo el primer ministro británico, Keir Starmer, al abrir la crucial cumbre de casi una veintena de aliados de Ucrania en presencia del presidente de este país, Volodimir Zelensky. Dos días después de su fuerte altercado con Donald Trump, Zelenski fue arropado por Europa. El primer ministro británico anunció, pocas horas antes del inicio de la cumbre, que Reino Unido y Francia trabajan con Ucrania "en un plan para el cese de los combates" en el conflicto de este país con Rusia. El jefe de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Antonio Costa, así como el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, también estuvieron en la cumbre. Ursula von der Leyen dijo que Europa debe "rearmarse urgentemente". La presidenta de la Comisión Europea adelantó que presentará un plan en los próximos días y subrayó que hay que aumentar el gasto en defensa para hacer frente a la amenaza rusa. Keir Starmer dijo que "Europa debe hacer el trabajo pesado" para lograr el fin de la guerra en Ucrania pero necesita “el respaldo de EEUU". Tras la cumbre que encabezó este domingo en Londres para abordar el conflicto, el primer ministro británico reconoció que su país está dispuesto a poner “botas sobre el terreno y aviones en el aire” como garantías de seguridad para Kiev.

TODOS CON ZELENSKI

(02/03/25) - Europa - Los mandatarios y máximos dirigentes europeos cierran filas con Ucrania. Los ataques y la humillación pública a la que el presidente estadounidense, Donald Trump, sometió a Volodímir Zelenski el viernes en la Casa Blanca generó una nueva conmoción en Europa. En pleno enfrentamiento con Estados Unidos, varios líderes europeos (entre ellos, los representantes de las principales instituciones de la UE) se han solidarizado con Zelenski ante las amenazas del magnate republicano. Trump lo ha acusado de aprovecharse de EE UU, de "jugar con la tercera Guerra Mundial" mientras Vance, el vice presidente estadounidense, lo tachó de desagradecido. "Su dignidad honra la valentía del pueblo ucraniano", dice la cúpula de la UE mientras el Kremlin celebra la humillación estadounidense al líder de Kiev.

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