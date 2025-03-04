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Noticias:  Miércoles 05 de marzo de 2025

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MÉXICO DESPUÉS DEL ANUNCIO DE TRUMP

(04/03/25) - México - Claudia Sheinbaum condenó los aranceles impuestos por Estados Unidos así como las declaraciones difamatorias y sin sustento en contra de las acciones del gobierno mexicano en el ámbito de la seguridad. "No hay motivo, soporte ni justificación que soporte esta decisión que afectará a nuestros pueblos y naciones (...) cooperación y coordinación sí, subordinación e intervencionismo no, a México se le respeta", dijo la presidenta de México durante su conferencia de prensa matutina. Sheinbaum recalcó que México es el principal socio comercial de los Estados Unidos, por ejemplo se produce una parte muy importante de la industria automotriz que consumen los estadounidenses, esta exportación tiene que ver con una integración comercial y productiva.

TRUMP Y LOS ARANCELES APLICADOS

(04/03/25) - Estados Unidos - Finalmente Trump aplicó los aranceles del 25 a sus socios del TMEC. Con el descontrol del fentanilo como pretexto, Washington impone aranceles del 25% a las importaciones desde México y Canadá, países aliados y amigos. También corren aranceles algo menores, del 20%, a los productos de su gran rival geoestratégico, China. Los Estados Unidos ha dejado el martes de ser una zona de libre comercio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió saltarse el tratado que él mismo negoció y firmó para regir las relaciones comerciales con sus dos vecinos: México y Canadá. Con ello, Trump levanta un muro arancelario a la integración económica de Norteamérica y abre una era de incertidumbre muy mal recibida por el mercado. Wall Street sufrió su peor sesión del año.

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