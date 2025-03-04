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MÉXICO DESPUÉS DEL ANUNCIO DE TRUMP
(04/03/25) -
México - Claudia Sheinbaum condenó los aranceles
impuestos por Estados Unidos así como las declaraciones
difamatorias y sin sustento en contra de las acciones del
gobierno mexicano en el ámbito de la seguridad. "No hay
motivo, soporte ni justificación que soporte esta decisión
que afectará a nuestros pueblos y naciones (...) cooperación
y coordinación sí, subordinación e intervencionismo no, a
México se le respeta", dijo la presidenta de México durante
su conferencia de prensa matutina. Sheinbaum recalcó que
México es el principal socio comercial de los Estados
Unidos, por ejemplo se produce una parte muy importante de
la industria automotriz que consumen los estadounidenses,
esta exportación tiene que ver con una integración comercial
y productiva.
TRUMP Y LOS ARANCELES APLICADOS
(04/03/25) - Estados
Unidos - Finalmente Trump aplicó los aranceles del 25 a sus
socios del TMEC. Con el descontrol del fentanilo como pretexto,
Washington impone aranceles del 25% a las importaciones desde México y
Canadá, países aliados y amigos. También corren aranceles algo menores,
del 20%, a los productos de su gran rival geoestratégico, China. Los
Estados Unidos ha dejado el martes de ser una zona de libre comercio. El
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió saltarse el tratado
que él mismo negoció y firmó para regir las relaciones comerciales con
sus dos vecinos: México y Canadá. Con ello, Trump levanta un muro
arancelario a la integración económica de Norteamérica y abre una era de
incertidumbre muy mal recibida por el mercado. Wall Street sufrió su
peor sesión del año.
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