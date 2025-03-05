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Noticias:  Jueves 06 de marzo de 2025

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AUMENTA LA PRESIÓN SOBRE ZELENSKI

(05/03/25) - Ucrania - Zelenski da el primer paso a un plan de pacificación en la guerra con Rusia. Ucrania propone a Rusia “una tregua en el cielo”, es decir, frenar los ataques aéreos mutuos de largo alcance contra infraestructuras civiles y, sobre todo, contra sus respectivas industrias energéticas. Así lo expresó el martes Volodímir Zelenski a través de sus redes sociales. El presidente ha añadido que esta suspensión parcial de las hostilidades se aplicaría también en la guerra marítima y permitiría el canje de los prisioneros de guerra que tiene cada bando. El mensaje de Zelenski ofrece a Putin por primera vez una tregua parcial, un alto el fuego, y pide a Trump que lidere el proceso de paz. Kiev sin el apoyo de Washington pierde desde poder bélico a información clave de inteligencia sobre los movimientos del enemigo. El mandatario ucraniano repitió que si su dimisión es lo mejor para Ucrania no tendría problemas en hacerse a un lado.

CHEVRON SE VA DE VENEZUELA

(05/03/25) - Venezuela - El romance del chavismo y Chevron llegó a su fin. El Departamento del Tesoro ha puesto fin a las licencias aprobadas por la Administración demócrata de Joe Biden. La salida de la petrolera puede implicar un duro golpe a complicada economía venezolana. La amenaza de Donald Trump de terminar las licencias que permitían la operación de la petrolera estadounidense Chevron en Venezuela se ha concretado. Esta semana el Departamento del Tesoro actualizó la norma para dejarla sin efecto y ordenar un "cese gradual" de las actividades en el país que tendrá como límite el 3 de abril; es decir, dentro de un mes deberá desmontar por completo sus operaciones en país sudamericano.

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