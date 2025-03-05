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AUMENTA LA PRESIÓN SOBRE ZELENSKI
(05/03/25) -
Ucrania - Zelenski da el primer paso a un plan de
pacificación en la guerra con Rusia. Ucrania propone a Rusia
“una tregua en el cielo”, es decir, frenar los ataques
aéreos mutuos de largo alcance contra infraestructuras
civiles y, sobre todo, contra sus respectivas industrias
energéticas. Así lo expresó el martes Volodímir Zelenski a
través de sus redes sociales. El presidente ha añadido que
esta suspensión parcial de las hostilidades se aplicaría
también en la guerra marítima y permitiría el canje de los
prisioneros de guerra que tiene cada bando. El mensaje de
Zelenski ofrece a Putin por primera vez una tregua parcial,
un alto el fuego, y pide a Trump que lidere el proceso de
paz. Kiev sin el apoyo de Washington pierde desde poder
bélico a información clave de inteligencia sobre los
movimientos del enemigo. El mandatario ucraniano repitió que
si su dimisión es lo mejor para Ucrania no tendría problemas
en hacerse a un lado.
CHEVRON SE VA DE VENEZUELA
(05/03/25) - Venezuela
- El romance del chavismo y Chevron llegó a su fin. El Departamento del
Tesoro ha puesto fin a las licencias aprobadas por la Administración
demócrata de Joe Biden. La salida de la petrolera puede implicar un duro
golpe a complicada economía venezolana. La amenaza de Donald Trump de
terminar las licencias que permitían la operación de la petrolera
estadounidense Chevron en Venezuela se ha concretado. Esta semana el
Departamento del Tesoro actualizó la norma para dejarla sin efecto y
ordenar un "cese gradual" de las actividades en el país que tendrá como
límite el 3 de abril; es decir, dentro de un mes deberá desmontar por
completo sus operaciones en país sudamericano.
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