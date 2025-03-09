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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
VIVIR BAJO AMENAZA
La Era Trump parece acelerar y concentrar la sensación de vivir bajo
amenaza.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
EL 8M EN EL MUNDO
(09/03/25) -
Mundo - Una marea feminista vuelve a tomar las calles
de las capitales del mundo para conmemorar y alzar la voz en
el Día de la Mujer. Decenas de miles de mujeres y personas
LGTBIQ+ se han manifestado este sábado pasado, 8 de marzo,
en las principales ciudades de América Latina en repudio a
la violencia machista y contra la ola reaccionaria en la
región. Una de las movilizaciones más multitudinarias
desfiló precisamente hacia la Plaza de Mayo de Buenos Aires
"contra el fascismo, el racismo, el patriarcado y el
capitalismo". La organización Ni Una Menos llamó a
"enfrentar la ultraderecha que gobierna con hambre, a golpe
de saqueo y crueldad". "La estafa de Milei tiene réplicas en
el mundo y cosecha aplausos de los multimillonarios",
escribió el colectivo en sus redes sociales en referencia a
la guerra cultural emprendida por Donald Trump y Elon Musk
en Estados Unidos y la extrema derecha europea. Hubo
multitudinarias manifestaciones en la Ciudad de México, en
Bogotá, Quito, Lima, Santiago de Chile y también en algunas
ciudades de Europa, de manera marcada en Paris, Madrid,
Barcelona, Roma y varias de los Estados Unidos.
SIRIA Y LA CONTRA REVOLUCIÓN
(08/03/25) - Siria
- Más de un centenar de muertos en Siria en la mayor insurrección desde
la caída de Bashar Al Asad. Las nuevas autoridades imponen el toque de
queda y envían refuerzos a la costa para combatir a grupos vinculados al
anterior régimen. El Gobierno sirio aplicó el toque de queda en las
provincias de Latakia y Tartus y ha enviado refuerzos desde otras zonas
para tratar de controlar la mayor insurrección a la que se enfrenta
desde la caída del régimen de Bachar el Asad el pasado diciembre. Grupos
armados vinculados al anterior régimen de Al assad (muchos de ellos
formados por antiguos soldados y oficiales) lanzaron el jueves ataques
coordinados contra las fuerzas de seguridad y tomaron el control de
edificios gubernamentales hasta que, tras una noche de violencia, las
nuevas autoridades pudieron recuperar el control.
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SHOW 5996
VIVIR BAJO AMENAZA
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