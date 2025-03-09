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Noticias:  Lunes 10 de marzo de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

VIVIR BAJO AMENAZA

La Era Trump parece acelerar y concentrar la sensación de vivir bajo amenaza.

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EL 8M EN EL MUNDO

(09/03/25) - Mundo - Una marea feminista vuelve a tomar las calles de las capitales del mundo para conmemorar y alzar la voz en el Día de la Mujer. Decenas de miles de mujeres y personas LGTBIQ+ se han manifestado este sábado pasado, 8 de marzo, en las principales ciudades de América Latina en repudio a la violencia machista y contra la ola reaccionaria en la región. Una de las movilizaciones más multitudinarias desfiló precisamente hacia la Plaza de Mayo de Buenos Aires "contra el fascismo, el racismo, el patriarcado y el capitalismo". La organización Ni Una Menos llamó a "enfrentar la ultraderecha que gobierna con hambre, a golpe de saqueo y crueldad". "La estafa de Milei tiene réplicas en el mundo y cosecha aplausos de los multimillonarios", escribió el colectivo en sus redes sociales en referencia a la guerra cultural emprendida por Donald Trump y Elon Musk en Estados Unidos y la extrema derecha europea. Hubo multitudinarias manifestaciones en la Ciudad de México, en Bogotá, Quito, Lima, Santiago de Chile y también en algunas ciudades de Europa, de manera marcada en Paris, Madrid, Barcelona, Roma y varias de los Estados Unidos.

SIRIA Y LA CONTRA REVOLUCIÓN

(08/03/25) - Siria - Más de un centenar de muertos en Siria en la mayor insurrección desde la caída de Bashar Al Asad. Las nuevas autoridades imponen el toque de queda y envían refuerzos a la costa para combatir a grupos vinculados al anterior régimen. El Gobierno sirio aplicó el toque de queda en las provincias de Latakia y Tartus y ha enviado refuerzos desde otras zonas para tratar de controlar la mayor insurrección a la que se enfrenta desde la caída del régimen de Bachar el Asad el pasado diciembre. Grupos armados vinculados al anterior régimen de Al assad (muchos de ellos formados por antiguos soldados y oficiales) lanzaron el jueves ataques coordinados contra las fuerzas de seguridad y tomaron el control de edificios gubernamentales hasta que, tras una noche de violencia, las nuevas autoridades pudieron recuperar el control.

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SHOW 5996

VIVIR BAJO AMENAZA

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