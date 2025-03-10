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Noticias:  Martes 11 de marzo de 2025

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COMO EN LAS DICTADURAS

(10/03/25) - Estados Unidos - Fue detenido el estudiante palestino que estuvo al frente de las protestas en el campus de la Universidad de Columbia. El hombre, con residencia legal en Estados Unidos, fue acusado de varios cargos por liderar las protestas contra la guerra de Gaza. Mahmud Khalil, que cursa estudios en la Universidad de Columbia, ha sido trasladado a instalaciones del servicio de inmigración en Luisiana, a la espera de una posible deportación. Agentes federales de inmigración detuvieron este fin de semana a al estudiante palestino por supuestamente liderar las protestas que la pasada primavera agitaron el campus en contra de la guerra de Gaza. Khalil, casado con una ciudadana estadounidense y con residencia legal en el país, fue detenido el sábado por la noche en el apartamento del campus donde vivía. Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional informó de que el joven fue trasladado por el servicio de inmigración.

NEGOCIANDO LA PAZ

(10/03/25) - Arabia Saudí - Ucrania planteará un alto el fuego parcial con Rusia en la reunión con representantes de Washington en Arabia. Zelenski se reunió con el príncipe heredero de Arabia Saudí en vísperas de la cita decisiva mañana martes entre delegaciones estadounidenses y ucranias para intentar poner fin a la guerra. Mientras tanto, Rusia aumenta la presión militar en Kursk. Por su parte Kiev quiere mostrar un gesto de buena voluntad para que Estados Unidos reanude el suministro de armamento militar y de información de inteligencia que le ha retirado recientemente Donald Trump. Con esa retirada de apoyo, Washington trata de presionar a Zelenski para que negocie una paz con Rusia en las condiciones que pretende imponer Trump. Para Ucrania es crucial recuperar ese soporte que tanto ha ayudado a las tropas de Kiev a combatir la invasión rusa a gran escala.

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