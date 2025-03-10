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COMO EN LAS DICTADURAS
(10/03/25) -
Estados Unidos - Fue detenido el estudiante palestino
que estuvo al frente de las protestas en el campus de la
Universidad de Columbia. El hombre, con residencia legal en
Estados Unidos, fue acusado de varios cargos por liderar las
protestas contra la guerra de Gaza. Mahmud Khalil, que cursa
estudios en la Universidad de Columbia, ha sido trasladado a
instalaciones del servicio de inmigración en Luisiana, a la
espera de una posible deportación. Agentes federales de
inmigración detuvieron este fin de semana a al estudiante
palestino por supuestamente liderar las protestas que la
pasada primavera agitaron el campus en contra de la guerra
de Gaza. Khalil, casado con una ciudadana estadounidense y
con residencia legal en el país, fue detenido el sábado por
la noche en el apartamento del campus donde vivía. Una
portavoz del Departamento de Seguridad Nacional informó de
que el joven fue trasladado por el servicio de inmigración.
NEGOCIANDO LA PAZ
(10/03/25) - Arabia Saudí
- Ucrania planteará un alto el fuego parcial con Rusia en la reunión con
representantes de Washington en Arabia. Zelenski se reunió con el
príncipe heredero de Arabia Saudí en vísperas de la cita decisiva mañana
martes entre delegaciones estadounidenses y ucranias para intentar poner
fin a la guerra. Mientras tanto, Rusia aumenta la presión militar en
Kursk. Por su parte Kiev quiere mostrar un gesto de buena voluntad para
que Estados Unidos reanude el suministro de armamento militar y de
información de inteligencia que le ha retirado recientemente Donald
Trump. Con esa retirada de apoyo, Washington trata de presionar a
Zelenski para que negocie una paz con Rusia en las condiciones que
pretende imponer Trump. Para Ucrania es crucial recuperar ese soporte
que tanto ha ayudado a las tropas de Kiev a combatir la invasión rusa a
gran escala.
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