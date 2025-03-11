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ATAQUE PARA HABLAR DE PAZ
(11/03/25) -
Rusia - Mientras negocian la posibilidad de un camino
hacia la paz, Ucrania lanza su mayor ataque de drones contra
Rusia desde el inicio de la guerra. El Ministerio de Defensa
ruso asegura haber derribado 337 drones, pero al menos tres
personas han muerto en Moscú. El ataque se produjo horas
antes de la reunión sobre el futuro del conflicto en Arabia
Saudí. Las Fuerzas Armadas ucranianas han llevado a cabo en
la madrugada del martes su mayor bombardeo sobre Rusia desde
que comenzó la guerra, expresó el Ministerio de Defensa
ruso.
DUTERTE DETENIDO
(11/03/25) -
Filipinas - Fue detenido en Manila el expresidente
filipino Rodrigo Duterte acusado de crímenes de lesa humanidad. El
antiguo mandatario fue trasladado en avión a La Haya (Países Bajos) para
hacer frente a las imputaciones del Tribunal Penal Internacional por los
miles de asesinatos y las violaciones de derechos humanos durante la
sangrienta guerra contra las drogas que emprendió durante su Gobierno.
El expresidente fue arrestado el martes en el Aeropuerto Internacional
de Manila. Se le acusa de crímenes de lesa humanidad durante su mandato
(2016-2022). Grupos defensores de los derechos humanos aseguran que su
gobierno decenas de miles de personas fueron ejecutadas de manera
ilegal.
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