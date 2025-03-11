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Noticias:  Miércoles 12 de marzo de 2025

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ATAQUE PARA HABLAR DE PAZ

(11/03/25) - Rusia - Mientras negocian la posibilidad de un camino hacia la paz, Ucrania lanza su mayor ataque de drones contra Rusia desde el inicio de la guerra. El Ministerio de Defensa ruso asegura haber derribado 337 drones, pero al menos tres personas han muerto en Moscú. El ataque se produjo horas antes de la reunión sobre el futuro del conflicto en Arabia Saudí. Las Fuerzas Armadas ucranianas han llevado a cabo en la madrugada del martes su mayor bombardeo sobre Rusia desde que comenzó la guerra, expresó el Ministerio de Defensa ruso.

DUTERTE DETENIDO

(11/03/25) - Filipinas - Fue detenido en Manila el expresidente filipino Rodrigo Duterte acusado de crímenes de lesa humanidad. El antiguo mandatario fue trasladado en avión a La Haya (Países Bajos) para hacer frente a las imputaciones del Tribunal Penal Internacional por los miles de asesinatos y las violaciones de derechos humanos durante la sangrienta guerra contra las drogas que emprendió durante su Gobierno. El expresidente fue arrestado el martes en el Aeropuerto Internacional de Manila. Se le acusa de crímenes de lesa humanidad durante su mandato (2016-2022). Grupos defensores de los derechos humanos aseguran que su gobierno decenas de miles de personas fueron ejecutadas de manera ilegal.

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