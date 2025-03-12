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LA INDEPENDENCIA DE GROENLANDIA
(12/03/25) -
Groenlandia - Los independentistas moderados ganaron
las elecciones en la gran isla que Trump pretende para los
Estados Unidos. Demokraatit (Los Demócratas), un partido
liberal que aboga por la independencia del reino de
Dinamarca de modo gradual, ha ganado las elecciones de este
martes en Groenlandia con el 30% de los votos. La lista
encabezada por Jens-Frederik Nielsen, un jugador de
bádminton de 33 años, ha dado la sorpresa en estos comicios
al cosechar más del triple de los apoyos obtenidos hace
cuatro años. La segunda fuerza más votada (25%) ha sido
Naleraq, una formación populista y radicalmente
independentista que no habla de moderación y pretende la
independencia de Dinamarca de modo abrupto.
UNA TREGUA NO TAN TREGUA
(12/03/25) - Rusia
- Moscú recibe con frialdad los anuncios de Washington sobre una posible
tregua en Ucrania. Por un lado los negociadores ucranianos en Arabia
dicen que Kiev aceptaría la tregua casi obligados por Trump que prometió
restablecer su colaboración sí aceptaban los términos y condiciones
impuestas por Estados Unidos. Por otro lado Putin observa a distancia.
Las autoridades rusas eluden pronunciarse, de momento, abiertamente
sobre la proposición de tregua de Estados Unidos y Ucrania para ganar
tiempo en la negociación. Mientras tanto, el ultranacionalismo ruso se
muestra decepcionado con el último requiebro de Donald Trump. "Van un
poco deprisa", respondió a los periodistas el portavoz de Putin, Dmitri
Peskov, al ser preguntado qué opina el Kremlin de la propuesta. Moscú va
a esperar que Washington ofrezca más detalles. En el campo de batalla,
las fuerzas de Rusia recuperan la principal ciudad de Kursk, territorio
parcialmente ocupado por Kiev.
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