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Noticias:  Jueves 13 de marzo de 2025

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LA INDEPENDENCIA DE GROENLANDIA

(12/03/25) - Groenlandia - Los independentistas moderados ganaron las elecciones en la gran isla que Trump pretende para los Estados Unidos. Demokraatit (Los Demócratas), un partido liberal que aboga por la independencia del reino de Dinamarca de modo gradual, ha ganado las elecciones de este martes en Groenlandia con el 30% de los votos. La lista encabezada por Jens-Frederik Nielsen, un jugador de bádminton de 33 años, ha dado la sorpresa en estos comicios al cosechar más del triple de los apoyos obtenidos hace cuatro años. La segunda fuerza más votada (25%) ha sido Naleraq, una formación populista y radicalmente independentista que no habla de moderación y pretende la independencia de Dinamarca de modo abrupto.

UNA TREGUA NO TAN TREGUA

(12/03/25) - Rusia - Moscú recibe con frialdad los anuncios de Washington sobre una posible tregua en Ucrania. Por un lado los negociadores ucranianos en Arabia dicen que Kiev aceptaría la tregua casi obligados por Trump que prometió restablecer su colaboración sí aceptaban los términos y condiciones impuestas por Estados Unidos. Por otro lado Putin observa a distancia. Las autoridades rusas eluden pronunciarse, de momento, abiertamente sobre la proposición de tregua de Estados Unidos y Ucrania para ganar tiempo en la negociación. Mientras tanto, el ultranacionalismo ruso se muestra decepcionado con el último requiebro de Donald Trump. "Van un poco deprisa", respondió a los periodistas el portavoz de Putin, Dmitri Peskov, al ser preguntado qué opina el Kremlin de la propuesta. Moscú va a esperar que Washington ofrezca más detalles. En el campo de batalla, las fuerzas de Rusia recuperan la principal ciudad de Kursk, territorio parcialmente ocupado por Kiev.

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