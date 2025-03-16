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Noticias:  Lunes 17 de marzo de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

HORROR RANCHO SHOW

Un país que debe ser bueno dando hijos porque muchos se desvanecen en el aire.

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Noticias Destacadas del día

BOMBARDEOS SOBRE YEMEN

(16/03/25) - Yemen - El presidente Donald Trump mandó atacar Yemen. Lo anunció desde su residencia particular en Mar-a-Lago diciendo que había ordenado una serie de ataques aéreos a gran escala, "decisivos y poderosos", contra Saná, la capital de Yemen. La intensión: golpear a los rebeldes hutíes respaldados por Irán, a los que acusa de interrumpir el tráfico marítimo y comercial en el mar Rojo. Se trata de la primera operación militar en Oriente Próximo de la nueva Administración desde su toma de posesión en enero pasado.

ORGULLO EUROPE0

(16/03/25) - Italia - La presión de Estados Unidos sobre el continente europeo produce reacciones. Más allá de las decisiones que la política debe tomar para defender a los miembros de la U.E. ya el malestar se traslada a las calles. Por ejemplo, la manifestación de la sociedad civil que se ha ido gestando en las últimas tres semanas en Italia y ha desbordado el sábado la plaza del Popolo de Roma, con más de 50.000 personas, según los organizadores. Allí estaban artistas, escritores, intelectuales, científicos, sindicatos, organizaciones, varios partidos y decenas de alcaldes de todo signo político. La idea de reivindicar el orgullo de ser europeo fue sumando a muchos a la iniciativa, que proponía salir a la calle con banderas de Europa, más allá de la afiliación política, para plantar cara a lo que se lee como atropellos por parte de la administración de Washington entre prepotencia, amenazas y castigos arancelarios..

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