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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
HORROR RANCHO SHOW
Un país que debe ser bueno dando hijos porque muchos se desvanecen en el
aire.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
BOMBARDEOS SOBRE YEMEN
(16/03/25) -
Yemen - El presidente Donald Trump mandó atacar
Yemen. Lo anunció desde su residencia particular en
Mar-a-Lago diciendo que había ordenado una serie de ataques
aéreos a gran escala, "decisivos y poderosos", contra Saná,
la capital de Yemen. La intensión: golpear a los rebeldes
hutíes respaldados por Irán, a los que acusa de interrumpir
el tráfico marítimo y comercial en el mar Rojo. Se trata de
la primera operación militar en Oriente Próximo de la nueva
Administración desde su toma de posesión en enero pasado.
ORGULLO EUROPE0
(16/03/25) - Italia
- La presión de Estados Unidos sobre el continente europeo produce
reacciones. Más allá de las decisiones que la política debe tomar para
defender a los miembros de la U.E. ya el malestar se traslada a las
calles. Por ejemplo, la manifestación de la sociedad civil que se ha ido
gestando en las últimas tres semanas en Italia y ha desbordado el sábado
la plaza del Popolo de Roma, con más de 50.000 personas, según los
organizadores. Allí estaban artistas, escritores, intelectuales,
científicos, sindicatos, organizaciones, varios partidos y decenas de
alcaldes de todo signo político. La idea de reivindicar el orgullo de
ser europeo fue sumando a muchos a la iniciativa, que proponía salir a
la calle con banderas de Europa, más allá de la afiliación política,
para plantar cara a lo que se lee como atropellos por parte de la
administración de Washington entre prepotencia, amenazas y castigos
arancelarios..
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Podcast
Episodio del día:
SHOW 6001
HORROR RANCHO SHOW
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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