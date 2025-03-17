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PAZ PARA UCRANIA Y RUSIA
(17/03/25) -
Ucrania - Estados Unidos y Rusia dan forma a un plan
de pacificación en Ucrania. Donald Trump y sus asesores en
política exterior definieron el fin de semana una hoja de
ruta para concluir la guerra que enfrenta a Ucrania y Rusia.
Hay que terminarla dice Washington. Estas son las exigencias
de Putin para acordar la paz con Volodimir Zelensky: Ucrania
no puede ser miembro de la OTAN, la OTAN no pueden desplegar
tropas en Ucrania, Estados Unidos y la OTAN deben suspender
la provisión de armamento e inteligencia a Ucrania, Ucrania
debe retirar sus tropas de Kurst. También Ucrania debe ceder
la soberanía de ciertas zonas que Rusia ya ocupó durante la
invasión. Marco Rubio mantuvo una larga llamada telefónica
con Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de
Rusia. Lavrov confirmó al secretario de Estados
estadounidense las condiciones que pretende Putin, y ambos
se comprometieron a continuar con los contactos diplomáticos
para avanzar en las negociaciones. Rubio informó al
presidente de los Estados Unidos sobre su conversación
Lavrov, adonde quedó en evidencia que Moscú sólo aceptaría
una tregua de 30 días, si se abre una negociación sobre sus
exigencias bélicas y territoriales.
GRACIAS BUKELE
(17/03/25) - Estados
Unidos - La administración Trump hace uso de las cárceles
ofrecidas por El Salvador de Bukele. Detenidos de ciudadanía venezolana
acusados de pertenecer a la organización narco criminal "Tren de Aragua"
fueron enviados a la cárcel salvadoreña tras ser deportados. La portavoz
de la Casa Blanca, negó en un comunicado que la Administración de Donald
Trump hubiera desobedecido a James Boasberg, juez del Distrito de
Columbia, que el día anterior había bloqueado temporalmente la
aplicación a ciudadanos venezolanos presuntamente vinculados con la
organización criminal Tren de Aragua de una ley del siglo XVIII que
permite la deportación en tiempos de guerra de enemigos de Estados
Unidos. Son más de 250 criminales del Tren de Aragua y de la Mara
Salvatrucha encarcelados en El Salvador. El presidente salvadoreño Nayib
Bukele informó que fueron trasladados al Centro de Reclusión para
Terroristas por un período renovable de un año. El secretario de Estado
norteamericano, Marco Rubio, agradeció la cooperación.
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