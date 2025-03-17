Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Martes 18 de marzo de 2025

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

PAZ PARA UCRANIA Y RUSIA

(17/03/25) - Ucrania - Estados Unidos y Rusia dan forma a un plan de pacificación en Ucrania. Donald Trump y sus asesores en política exterior definieron el fin de semana una hoja de ruta para concluir la guerra que enfrenta a Ucrania y Rusia. Hay que terminarla dice Washington. Estas son las exigencias de Putin para acordar la paz con Volodimir Zelensky: Ucrania no puede ser miembro de la OTAN, la OTAN no pueden desplegar tropas en Ucrania, Estados Unidos y la OTAN deben suspender la provisión de armamento e inteligencia a Ucrania, Ucrania debe retirar sus tropas de Kurst. También Ucrania debe ceder la soberanía de ciertas zonas que Rusia ya ocupó durante la invasión. Marco Rubio mantuvo una larga llamada telefónica con Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Lavrov confirmó al secretario de Estados estadounidense las condiciones que pretende Putin, y ambos se comprometieron a continuar con los contactos diplomáticos para avanzar en las negociaciones. Rubio informó al presidente de los Estados Unidos sobre su conversación Lavrov, adonde quedó en evidencia que Moscú sólo aceptaría una tregua de 30 días, si se abre una negociación sobre sus exigencias bélicas y territoriales.

GRACIAS BUKELE

(17/03/25) - Estados Unidos - La administración Trump hace uso de las cárceles ofrecidas por El Salvador de Bukele. Detenidos de ciudadanía venezolana acusados de pertenecer a la organización narco criminal "Tren de Aragua" fueron enviados a la cárcel salvadoreña tras ser deportados. La portavoz de la Casa Blanca, negó en un comunicado que la Administración de Donald Trump hubiera desobedecido a James Boasberg, juez del Distrito de Columbia, que el día anterior había bloqueado temporalmente la aplicación a ciudadanos venezolanos presuntamente vinculados con la organización criminal Tren de Aragua de una ley del siglo XVIII que permite la deportación en tiempos de guerra de enemigos de Estados Unidos. Son más de 250 criminales del Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha encarcelados en El Salvador. El presidente salvadoreño Nayib Bukele informó que fueron trasladados al Centro de Reclusión para Terroristas por un período renovable de un año. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, agradeció la cooperación.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6002

PAREJAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados