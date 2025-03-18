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Noticias:  Miércoles 19 de marzo de 2025

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ISRAEL ANIQUILÓ LA TREGUA

(18/03/25) - Israel - Las puertas del infierno se abrirán en Gaza. Fue la frase que eligió, Katz (ministro de Defensa israelí), al tiempo que dijo que Israel intensificaría su ofensiva militar contra Hamas hasta lograr la completa destrucción de su infraestructura militar y política. "Esta noche volvimos a luchar en Gaza en respuesta a la negativa de Hamas de liberar a los rehenes y a sus amenazas contra soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y comunidades israelíes", declaró el ministro. Israel, avalado por Estados Unidos, dejó unilateralmente así el alto el fuego en Gaza en la madrugada del martes (cuando estaba a punto de cumplir los dos meses) con una amplia oleada de bombardeos por sorpresa que ha causado más de 200 muertos, según el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás. Deir al Balah, Al Mawasi (la zona que Israel declaró "humanitaria" y a la que exhortó a dirigirse a los desplazados forzosos), Ciudad de Gaza, Jan Yunis, Rafah. Los gazatíes han dado cuenta de decenas de ataques aéreos.

CAE AVIÓN EN HONDURAS

(18/03/25) - Honduras - Un avión comercial con 18 personas a bordo cayó al mar en la costa de Honduras. La aeronave despegó desde el Aeropuerto Internacional ubicado en la isla de Roatán, con destino a la ciudad de La Ceiba. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, aseguró que había “activado de manera inmediata el equipo del Comité de Operaciones de Emergencia”, conformado por las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Bomberos y otras instituciones, para asistir a las víctimas. Las autoridades han señalado que el accidente pudo haber sido causado por una falla mecánica. "La aeronave, que transportaba a 15 pasajeros, dos pilotos y una azafata, perdió fuerza en los motores y cayó al mar aproximadamente a un kilómetro de la pista aérea", indicó la Policía Nacional en un comunicado. El responsable de Aeronáutica Civil, Carlos Padilla, explicó que "al momento del despegue, la aeronave sufrió un viraje brusco hacia el lado derecho de la pista, cayendo al agua".

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