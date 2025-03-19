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MANIFESTACIONES EN BOLIVIA
(19/03/25) -
Bolivia - Miles de personas marcharon y bloquearon
calles ayer miércoles en las ciudades de La Paz y El Alto en
protesta contra el Gobierno por la crisis económica y la de
combustible que enfrenta el país sudamericano. Dos grupos,
uno liderado por indígenas y otro por choferes, marcharon
por separado durante varias horas hacia La Paz, sede del
gobierno, desde la ciudad vecina El Alto. Desde 2023 Bolivia
atraviesa una crisis económica derivada de la falta de
dólares. Casi ha agotado sus reservas internacionales
líquidas, que destina a importar combustibles para venderlos
en el mercado interno a precio subsidiado. "Esto viene desde
mucho tiempo atrás, se le ha dado al gobierno suficiente
tiempo para que pueda dar soluciones", dijo a periodistas el
chofer Luis Chávez, que encabezó la protesta de los
conductores. Cientos de vecinos se sumaron a los reclamos y
bloquearon las principales calles de El Alto, donde se ubica
el aeropuerto internacional que sirve a La Paz y calles de
la ciudad donde se asienta el Ejecutivo nacional. El
gobierno de Arce anunció la semana pasada una serie de
medidas para reducir el consumo de combustibles, como clases
virtuales en las escuelas y la reducción de la flota de
vehículos del transporte público. También aseguró que
comprarán más carburantes. Según datos de la Defensoría del
Pueblo, el 66% de las estaciones de servicio del país no
tenían combustible esta semana. Y en las que sí había, los
conductores debían esperar entre 4 y 24 horas para
abastecerse. Transportistas y campesinos advirtieron con
esta marcha que realizarán más acciones si no son
escuchados.
CONGRESO AUTORIZÓ A MILEI
(19/03/25) - Argentina
- Afuera una enorme movilización, adentro sesionaba el Congreso. La
Cámara de Diputados aprobó con 129 votos a favor y 108 en contra el
decreto del presidente que busca obtener fondos para fortalecer al Banco
Central. El Gobierno de Javier Milei logró el aval del Congreso para
cerrar un nuevo acuerdo de crédito con el Fondo Monetario Internacional
y conseguir recursos que fortalezcan la endeble economía de Argentina,
en un clima de incertidumbre financiera. La Cámara de Diputados aprobó
un decreto del presidente ultra que se autorizaba a sí mismo a tomar
deuda con el FMI sin precisar montos ni otros detalles. La sesión
legislativa no llegó al escándalo de la semana pasada, que incluyó
golpes y agresiones entre diputados oficialistas, pero sí incluyó una
caótica sucesión de gritos, insultos y duras acusaciones. Mientras los
legisladores pronunciaban sus discursos, el Congreso estaba rodeado por
un gran operativo policial, dispuesto por el Gobierno para contrarrestar
una nueva manifestación social en rechazo al ajuste que sufren jubilados
y pensionados.
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