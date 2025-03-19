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Noticias:  Jueves 20 de marzo de 2025

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MANIFESTACIONES EN BOLIVIA

(19/03/25) - Bolivia - Miles de personas marcharon y bloquearon calles ayer miércoles en las ciudades de La Paz y El Alto en protesta contra el Gobierno por la crisis económica y la de combustible que enfrenta el país sudamericano. Dos grupos, uno liderado por indígenas y otro por choferes, marcharon por separado durante varias horas hacia La Paz, sede del gobierno, desde la ciudad vecina El Alto. Desde 2023 Bolivia atraviesa una crisis económica derivada de la falta de dólares. Casi ha agotado sus reservas internacionales líquidas, que destina a importar combustibles para venderlos en el mercado interno a precio subsidiado. "Esto viene desde mucho tiempo atrás, se le ha dado al gobierno suficiente tiempo para que pueda dar soluciones", dijo a periodistas el chofer Luis Chávez, que encabezó la protesta de los conductores. Cientos de vecinos se sumaron a los reclamos y bloquearon las principales calles de El Alto, donde se ubica el aeropuerto internacional que sirve a La Paz y calles de la ciudad donde se asienta el Ejecutivo nacional. El gobierno de Arce anunció la semana pasada una serie de medidas para reducir el consumo de combustibles, como clases virtuales en las escuelas y la reducción de la flota de vehículos del transporte público. También aseguró que comprarán más carburantes. Según datos de la Defensoría del Pueblo, el 66% de las estaciones de servicio del país no tenían combustible esta semana. Y en las que sí había, los conductores debían esperar entre 4 y 24 horas para abastecerse. Transportistas y campesinos advirtieron con esta marcha que realizarán más acciones si no son escuchados.

CONGRESO AUTORIZÓ A MILEI

(19/03/25) - Argentina - Afuera una enorme movilización, adentro sesionaba el Congreso. La Cámara de Diputados aprobó con 129 votos a favor y 108 en contra el decreto del presidente que busca obtener fondos para fortalecer al Banco Central. El Gobierno de Javier Milei logró el aval del Congreso para cerrar un nuevo acuerdo de crédito con el Fondo Monetario Internacional y conseguir recursos que fortalezcan la endeble economía de Argentina, en un clima de incertidumbre financiera. La Cámara de Diputados aprobó un decreto del presidente ultra que se autorizaba a sí mismo a tomar deuda con el FMI sin precisar montos ni otros detalles. La sesión legislativa no llegó al escándalo de la semana pasada, que incluyó golpes y agresiones entre diputados oficialistas, pero sí incluyó una caótica sucesión de gritos, insultos y duras acusaciones. Mientras los legisladores pronunciaban sus discursos, el Congreso estaba rodeado por un gran operativo policial, dispuesto por el Gobierno para contrarrestar una nueva manifestación social en rechazo al ajuste que sufren jubilados y pensionados.

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