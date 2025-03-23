noticias
mundo
internacional
COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
CRÍMENES Y CASTIGOS
Vivimos tiempos de "crímenes y castigos" que como siempre poco tendrán
que ver con lo justo y lo sensato.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
EL RANCHO GRANDE
(23/03/25) -
México - La Secretaría de Marina dio a conocer el
desmantelamiento de un laboratorio clandestino del
narcotráfico. Un campo de 395.000 metros cuadrados en el
poblado de Carrizalillo, Zacatecas. En el predio se
fabricaban drogas sintéticas como metanfetaminas. Con el
aseguramiento de este rancho gigante, con una dimensión de
casi siete veces el tamaño del Zócalo de Ciudad de México,
se ha evitado la producción, según los cálculos de la Semar,
de 27 toneladas de esta droga sintética o su equivalente a
más de 698 millones de dosis. Hace un poco más de un mes,
México mostró una gran incautación de metanfetamina en
Sinaloa poco antes de que Estados Unidos designe a los
cárteles como organizaciones terroristas. Fueron 269 kilos
de metanfetamina y otros 4.700 litros de precursores
químicos para cocinar la droga. El operativo se realizó en
un pueblo cerca de Culiacán, capital del Estado que se
encuentra en una batalla entre facciones del mismo Cartel de
Sinaloa, uno de los objetivos prioritarios en la agenda
antidrogas de la administración Donald Trump.
NUEVOS ATAQUES EN EL LÍBANO
(23/03/25) - Israel
- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de
Defensa, Israel Katz, ordenaron más ataques en territorio libanés. Se
trató de "una segunda oleada de ataques contra decenas de objetivos de
Hezbollah en Líbano" realizadas a última hora del sábado, según informó
el Ministerio de Defensa. "Las FDI atacaron centros de mando de
Hezbollah, sitios de infraestructura terroristas, lanzadores de cohetes
y un almacén de armas en todo el Líbano. Estos ataques se llevaron a
cabo junto con los ataques realizados más temprano el día de hoy",
apuntó el Ejército en un breve comunicado. Y agregó: "Las FDI
continuarán llevando a cabo ataques según sea necesario para proteger a
los civiles israelíes". Se trata de “una respuesta al lanzamiento de
cohetes contra Israel y una continuación de la primera serie de ataques
llevados a cabo esta mañana” contra el sur del Líbano, donde en
noviembre entró en vigor un alto el fuego entre Israel y Hezbollah.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6006
CRÍMENES Y CASTIGOS
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST