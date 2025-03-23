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Noticias:  Lunes 24 de marzo de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

CRÍMENES Y CASTIGOS

Vivimos tiempos de "crímenes y castigos" que como siempre poco tendrán que ver con lo justo y lo sensato.

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

EL RANCHO GRANDE

(23/03/25) - México - La Secretaría de Marina dio a conocer el desmantelamiento de un laboratorio clandestino del narcotráfico. Un campo de 395.000 metros cuadrados en el poblado de Carrizalillo, Zacatecas. En el predio se fabricaban drogas sintéticas como metanfetaminas. Con el aseguramiento de este rancho gigante, con una dimensión de casi siete veces el tamaño del Zócalo de Ciudad de México, se ha evitado la producción, según los cálculos de la Semar, de 27 toneladas de esta droga sintética o su equivalente a más de 698 millones de dosis. Hace un poco más de un mes, México mostró una gran incautación de metanfetamina en Sinaloa poco antes de que Estados Unidos designe a los cárteles como organizaciones terroristas. Fueron 269 kilos de metanfetamina y otros 4.700 litros de precursores químicos para cocinar la droga. El operativo se realizó en un pueblo cerca de Culiacán, capital del Estado que se encuentra en una batalla entre facciones del mismo Cartel de Sinaloa, uno de los objetivos prioritarios en la agenda antidrogas de la administración Donald Trump.

NUEVOS ATAQUES EN EL LÍBANO

(23/03/25) - Israel - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, ordenaron más ataques en territorio libanés. Se trató de "una segunda oleada de ataques contra decenas de objetivos de Hezbollah en Líbano" realizadas a última hora del sábado, según informó el Ministerio de Defensa. "Las FDI atacaron centros de mando de Hezbollah, sitios de infraestructura terroristas, lanzadores de cohetes y un almacén de armas en todo el Líbano. Estos ataques se llevaron a cabo junto con los ataques realizados más temprano el día de hoy", apuntó el Ejército en un breve comunicado. Y agregó: "Las FDI continuarán llevando a cabo ataques según sea necesario para proteger a los civiles israelíes". Se trata de “una respuesta al lanzamiento de cohetes contra Israel y una continuación de la primera serie de ataques llevados a cabo esta mañana” contra el sur del Líbano, donde en noviembre entró en vigor un alto el fuego entre Israel y Hezbollah.

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