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Noticias:  Martes 25 de marzo de 2025

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A 49 DEL GOLPE MILITAR

(24/03/25) - Argentina - La Plaza de Mayo fue una vez más testigo de la Marcha por el Día de la Memoria. A cuarenta y nueve años del golpe de Estado que daba la última dictadura militar argentina miles de personas se reunieron en la plaza central de la capital del país. Los distintos organismos de Derechos Humanos (entre los que destacan Madres y Abuelas de Plaza de Mayo HIJOS, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia) confluyeron en un acto central que se realizó frente a Casa Rosada (casa de gobierno sede del Ejecutivo), a 49 años del golpe. También acompañaron sindicatos y agrupaciones de Izquierda junto a otros partidos políticos. En la previa el gobierno ultraderechista de Milei difundió un video en la red social X donde ponía en duda la cifra de los 30.000 desaparecidos que dejó la oscura etapa del gobierno militar que duró desde el 24 de marzo de 1976 hasta 1983 con el regreso de la democracia.

ECUADOR EN LA PELEA

(24/03/25) - Ecuador - La recta final hacia la presidencia pone a Daniel Noboa y a Luís González frente a las cámaras. El debate presidencial que se disputó entre la candidata de Revolución Ciudadana y el actual presidente el domingo pasado fue una batalla feroz, con ataques, acusaciones cruzadas y momentos de alta tensión entre ambos candidatos. A tres semanas de las elecciones, ambos contendientes utilizaron sus últimas armas para tratar de deslegitimarse mutuamente en el marco de una política ecuatoriana que muestra poca respuesta a una realidad violenta y crítica. El contenido de las propuestas quedo a deber en medio de los ataques. El punto más tenso de la noche llegó en el primer eje del debate sobre educación, cuando Luisa González le ofreció a Noboa someterse a un test antidrogas al final del debate. La invitación resonó como un golpe directo, y aunque el presidente le restó importancia, la jugada de la candidata marcó el terreno. "Si quiere, hacemos una prueba antidoping al salir de aquí", desafió la candidata de izquierda.

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