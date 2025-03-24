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A 49 DEL GOLPE MILITAR
(24/03/25) -
Argentina - La Plaza de Mayo fue una vez más testigo
de la Marcha por el Día de la Memoria. A cuarenta y nueve
años del golpe de Estado que daba la última dictadura
militar argentina miles de personas se reunieron en la plaza
central de la capital del país. Los distintos organismos de
Derechos Humanos (entre los que destacan Madres y Abuelas de
Plaza de Mayo HIJOS, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia)
confluyeron en un acto central que se realizó frente a Casa
Rosada (casa de gobierno sede del Ejecutivo), a 49 años del
golpe. También acompañaron sindicatos y agrupaciones de
Izquierda junto a otros partidos políticos. En la previa el
gobierno ultraderechista de Milei difundió un video en la
red social X donde ponía en duda la cifra de los 30.000
desaparecidos que dejó la oscura etapa del gobierno militar
que duró desde el 24 de marzo de 1976 hasta 1983 con el
regreso de la democracia.
ECUADOR EN LA PELEA
(24/03/25) - Ecuador
- La recta final hacia la presidencia pone a Daniel Noboa y a Luís
González frente a las cámaras. El debate presidencial que se disputó
entre la candidata de Revolución Ciudadana y el actual presidente el
domingo pasado fue una batalla feroz, con ataques, acusaciones cruzadas
y momentos de alta tensión entre ambos candidatos. A tres semanas de las
elecciones, ambos contendientes utilizaron sus últimas armas para tratar
de deslegitimarse mutuamente en el marco de una política ecuatoriana que
muestra poca respuesta a una realidad violenta y crítica. El contenido
de las propuestas quedo a deber en medio de los ataques. El punto más
tenso de la noche llegó en el primer eje del debate sobre educación,
cuando Luisa González le ofreció a Noboa someterse a un test antidrogas
al final del debate. La invitación resonó como un golpe directo, y
aunque el presidente le restó importancia, la jugada de la candidata
marcó el terreno. "Si quiere, hacemos una prueba antidoping al salir de
aquí", desafió la candidata de izquierda.
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