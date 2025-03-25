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Noticias:  Miércoles 26 de marzo de 2025

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HAY PACTO ENTRE RUSIA Y UCRANIA

(25/03/25) - Estados Unidos - Desde Washington ha afirmado que Rusia y Ucrania se han comprometido a un alto el fuego en la zona del Mar Negro. Lo hicieron por separado y afirmaron suspender los ataques contra sus infraestructuras energéticas y garantizar la navegación. El comunicado de Estados Unidos llega después de que una delegación estadounidense se reuniera en Riad (Arabia Saudí) con la parte rusa y luego, con la parte ucraniana. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha confirmado que Kiev apoya los dos acuerdos mediados por Estados Unidos y considera que han entrado en vigor una vez que Washington los ha comunicado oficialmente. El ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, ha señalado que su país consideraría cualquier movimiento de buques de guerra por parte de Rusia más allá del este del mar Negro como una violación de los pactos y que, en tal caso, tendría derecho a la autodefensa. Por su parte, el Kremlin también ha confirmado que está de acuerdo con los dos pactos de alto el fuego.

EN CASO DE QUE EUROPA SE DESINTEGRE

(25/03/25) - Europa - La Unión Europea se prepara para los peores escenarios. Bruselas creará un comité de crisis especial para la prevención, seguimiento y respuesta a las emergencias climáticas y bélicas en la Unión Europea. El Ejecutivo comunitario reforzará, además, el punto de respuesta ante las emergencias que ya existe y revisará la normativa de protección civil, según marca la estrategia europea de preparación de la ciudadanía, que ve como una amenaza la posibilidad de guerra y los estragos que ya está causando el cambio climático dado el calentamiento global. Europa debe prepararse para una potencial guerra, ciberataques, pandemias y los terribles efectos de la crisis climática, advierte la Comisión continental. Con un tablero geopolítico cambiante y con apuestas al rearme ante la amenaza rusa, con el temor a quedarse sin el apoyo histórico de Estados Unidos y ante un número creciente de desastres naturales, Bruselas (sede política de la UE) pide que todos los hogares europeos tengan reservas de agua, medicamentos, baterías y alimentos para subsistir 72 horas sin ayuda externa en caso de crisis.

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