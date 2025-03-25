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HAY PACTO ENTRE RUSIA Y UCRANIA
(25/03/25) -
Estados Unidos - Desde Washington ha afirmado que
Rusia y Ucrania se han comprometido a un alto el fuego en la
zona del Mar Negro. Lo hicieron por separado y afirmaron
suspender los ataques contra sus infraestructuras
energéticas y garantizar la navegación. El comunicado de
Estados Unidos llega después de que una delegación
estadounidense se reuniera en Riad (Arabia Saudí) con la
parte rusa y luego, con la parte ucraniana. El presidente
ucraniano, Volodímir Zelenski, ha confirmado que Kiev apoya
los dos acuerdos mediados por Estados Unidos y considera que
han entrado en vigor una vez que Washington los ha
comunicado oficialmente. El ministro de Defensa ucraniano,
Rustem Umerov, ha señalado que su país consideraría
cualquier movimiento de buques de guerra por parte de Rusia
más allá del este del mar Negro como una violación de los
pactos y que, en tal caso, tendría derecho a la autodefensa.
Por su parte, el Kremlin también ha confirmado que está de
acuerdo con los dos pactos de alto el fuego.
EN CASO DE QUE EUROPA SE DESINTEGRE
(25/03/25) - Europa
- La Unión Europea se prepara para los peores escenarios. Bruselas
creará un comité de crisis especial para la prevención, seguimiento y
respuesta a las emergencias climáticas y bélicas en la Unión Europea. El
Ejecutivo comunitario reforzará, además, el punto de respuesta ante las
emergencias que ya existe y revisará la normativa de protección civil,
según marca la estrategia europea de preparación de la ciudadanía, que
ve como una amenaza la posibilidad de guerra y los estragos que ya está
causando el cambio climático dado el calentamiento global. Europa debe
prepararse para una potencial guerra, ciberataques, pandemias y los
terribles efectos de la crisis climática, advierte la Comisión
continental. Con un tablero geopolítico cambiante y con apuestas al
rearme ante la amenaza rusa, con el temor a quedarse sin el apoyo
histórico de Estados Unidos y ante un número creciente de desastres
naturales, Bruselas (sede política de la UE) pide que todos los hogares
europeos tengan reservas de agua, medicamentos, baterías y alimentos
para subsistir 72 horas sin ayuda externa en caso de crisis.
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YO TOQUÉ UNA BALLENA
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