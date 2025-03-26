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Noticias:  Jueves 27 de marzo de 2025

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BOLSONARO A JUICIO

(26/03/25) - Brasil - El expresidente Jair Bolsonaro será juzgado por liderar un intento de golpe de Estado. Las acciones llevas a cabo en Brasilia, sede de los tres poderes, contra la victoria en las elecciones de Lula en Brasil serán contempladas como un intento de golpe en el que Bolsonaro aparece como responsable directo. El Tribunal Supremo acepta por unanimidad la denuncia de la Fiscalía contra el ultraderechista por conspirar para mantenerse en el poder y no dar el relevo al dirigente de la izquierda brasileña Luiz Ignacio "Lula" da Silva. Jair Messias Bolsonaro, de 70 años (ex mandatario, líder de ultraderecha brasileña y militar de la reserva) será juzgado en los próximos meses después de que ayer miércoles el Tribunal Supremo haya aceptado la denuncia de la Fiscalía contra él por liderar una conspiración para perpetrar un golpe de Estado el 8 de enero de 2023.

IR POR GROENLANDIA

(26/03/25) - Estados Unidos - El presidente Donald Trump insistió en su intención de que Estados Unidos controle Groenlandia. El viaje de una delegación de alto nivel de parte de Washington a la gigantesca isla había puesto en alerta a Dinamarca, reino que tiene potestad territorial a pesar de su autonomía. "Hay que conseguirla" dijo Trump en la antesala del viaje del vicepresidente J.D. Vance al país, que estará centrado en supervisar la seguridad del territorio y ahondar en la propuesta. Vance explicó que solo visitará la base estadounidense en la isla, como para calmar los ánimos daneses. La explicación de Trump de hacerse con el dominio de la isla ártica es que considera clave a nivel geopolítico y, a menudo, amenazada por potencias enemigas (China y Rusia), que dejan en una situación de vulnerabilidad a los Estados Unidos.

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