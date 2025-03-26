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BOLSONARO A JUICIO
(26/03/25) -
Brasil - El expresidente Jair Bolsonaro será juzgado
por liderar un intento de golpe de Estado. Las acciones
llevas a cabo en Brasilia, sede de los tres poderes, contra
la victoria en las elecciones de Lula en Brasil serán
contempladas como un intento de golpe en el que Bolsonaro
aparece como responsable directo. El Tribunal Supremo acepta
por unanimidad la denuncia de la Fiscalía contra el
ultraderechista por conspirar para mantenerse en el poder y
no dar el relevo al dirigente de la izquierda brasileña Luiz
Ignacio "Lula" da Silva. Jair Messias Bolsonaro, de 70 años
(ex mandatario, líder de ultraderecha brasileña y militar de
la reserva) será juzgado en los próximos meses después de
que ayer miércoles el Tribunal Supremo haya aceptado la
denuncia de la Fiscalía contra él por liderar una
conspiración para perpetrar un golpe de Estado el 8 de enero
de 2023.
IR POR GROENLANDIA
(26/03/25) - Estados
Unidos - El presidente Donald Trump insistió en su intención de
que Estados Unidos controle Groenlandia. El viaje de una delegación de
alto nivel de parte de Washington a la gigantesca isla había puesto en
alerta a Dinamarca, reino que tiene potestad territorial a pesar de su
autonomía. "Hay que conseguirla" dijo Trump en la antesala del viaje del
vicepresidente J.D. Vance al país, que estará centrado en supervisar la
seguridad del territorio y ahondar en la propuesta. Vance explicó que
solo visitará la base estadounidense en la isla, como para calmar los
ánimos daneses. La explicación de Trump de hacerse con el dominio de la
isla ártica es que considera clave a nivel geopolítico y, a menudo,
amenazada por potencias enemigas (China y Rusia), que dejan en una
situación de vulnerabilidad a los Estados Unidos.
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