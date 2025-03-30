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Noticias:  Lunes 31 de marzo de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

EL CIRCO MUNDIAL

El espectáculo está garantizado y a los que le temen a estos payasos le decirnos: hacen bien, porque son de terror.

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Noticias Destacadas del día

CON TRUMP HAY PARA TODOS

(30/03/25) - Estados Unidos - A fuerza de aranceles Trump sigue moviendo sus piezas, ahora amenaza a Putin. El presidente de Estados Unidos ha amenazado con imponer aranceles, del 25 al 50%, "a todo el petróleo que salga de Rusia" si Moscú no da señales de querer poner fin a la guerra en Ucrania. Lo dijo en una entrevista telefónica en la cadena de televisión NBC el domingo en la que también ha amenazado con bombardear Irán si este país no accede a un acuerdo sobre su programa nuclear. El republicano ha apuntado también que plantea intentar volver a presentarse como candidato para continuar en el cargo más allá de 2028, cuando se celebrarán las elecciones tras las que concluirá su segundo mandato aunque no consecutivo.

TERREMOTO EN MYANMAR

(30/03/25) - Myanmar - El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el viernes pasado el centro de Myanmar sigue siendo noticia. El número de víctimas fatales no ha parado de crecer mientras se remueven escombros dada la enorme destrucción. Se trata de un país que lleva cuatro años en medio de una guerra civil a la que se le suma está tragedia. La información que proporciona la junta militar en el poder es limitada y el número exacto de víctimas continúa siendo incierto. Una proyección del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calcula que la cifra de fallecidos podría superar los 10.000. La antigua Birmania se ha llevado la peor parte aunque en Bangkok, la capital de Tailandia, se han registrado al menos una docena de muertos tras el colapso de un edificio en construcción. En ambos países las unidades de salvamento trabajan sin descanso en busca de supervivientes.

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