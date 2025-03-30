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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
EL CIRCO MUNDIAL
El espectáculo está garantizado y a los que le temen a estos payasos le
decirnos: hacen bien, porque son de terror.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
CON TRUMP HAY PARA TODOS
(30/03/25) -
Estados Unidos - A fuerza de aranceles Trump sigue
moviendo sus piezas, ahora amenaza a Putin. El presidente de
Estados Unidos ha amenazado con imponer aranceles, del 25 al
50%, "a todo el petróleo que salga de Rusia" si Moscú no da
señales de querer poner fin a la guerra en Ucrania. Lo dijo
en una entrevista telefónica en la cadena de televisión NBC
el domingo en la que también ha amenazado con bombardear
Irán si este país no accede a un acuerdo sobre su programa
nuclear. El republicano ha apuntado también que plantea
intentar volver a presentarse como candidato para continuar
en el cargo más allá de 2028, cuando se celebrarán las
elecciones tras las que concluirá su segundo mandato aunque
no consecutivo.
TERREMOTO EN MYANMAR
(30/03/25) - Myanmar
- El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el viernes pasado el centro
de Myanmar sigue siendo noticia. El número de víctimas fatales no ha
parado de crecer mientras se remueven escombros dada la enorme
destrucción. Se trata de un país que lleva cuatro años en medio de una
guerra civil a la que se le suma está tragedia. La información que
proporciona la junta militar en el poder es limitada y el número exacto
de víctimas continúa siendo incierto. Una proyección del Servicio
Geológico de Estados Unidos (USGS) calcula que la cifra de fallecidos
podría superar los 10.000. La antigua Birmania se ha llevado la peor
parte aunque en Bangkok, la capital de Tailandia, se han registrado al
menos una docena de muertos tras el colapso de un edificio en
construcción. En ambos países las unidades de salvamento trabajan sin
descanso en busca de supervivientes.
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EL CIRCO MUNDIAL
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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