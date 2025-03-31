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Noticias:  Martes 1° de abril de 2025

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EL BIG ONE DE TRUMP

(31/03/25) - Estados Unidos - El mundo se mantiene en vilo esperando la andanada de aranceles de Trump. El 2 de abril fue la fecha que marcó Trump en el calendario para desatar sus amenazantes aranceles al mundo. "The Big One" es la fórmula que se usa para denominar lo que algunos analistas califican con el nombre del terremoto catastrófico que podría ocurrir en California. "The Big One" es también como ha llamado el propio Donald Trump a la ronda de aranceles que planea anunciar mañana. La mayor andanada de la guerra comercial declarada por el presidente de Estados Unidos contra el mundo supondrá un terremoto para la economía mundial de magnitud desconocida y consecuencias imprevisibles.

JUSTICIA FRANCESA GOLPEA A LA ULTRADERECHA

(31/03/25) - Francia - Marine Le Pen queda fuera de elecciones por los próximos cinco años. La justicia francesa inhabilita a Marine Le Pen para presentarse a las elecciones durante el lapso de cinco años. La sentencia a la líder ultraderechista, condenada también a cuatro años de cárcel (no efectivos), sacude la escena política francesa y le cierra el paso a las presidenciales de 2027, excepto que prospere un recurso que su defensa ya ha anunciado. El lunes al medodía Marine Le Pen, de Reagrupamiento Nacional (RN), el partido más votado en las últimas elecciones legislativas y el favorito en todas las encuestas, se levantó de su silla y se marchó dando un portazo de la sala del tribunal que la juzgó a ella y a otros 24 miembros de su partido en las últimas nueve semanas. La audiencia no había terminado pero Le Pen, y toda Francia, sabía que la jueza iba a imponerle la peor condena posible. Una decisión judicial de consecuencias políticas marcadas.

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