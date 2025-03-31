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EL BIG ONE DE TRUMP
(31/03/25) -
Estados Unidos - El mundo se mantiene en vilo
esperando la andanada de aranceles de Trump. El 2 de abril
fue la fecha que marcó Trump en el calendario para desatar
sus amenazantes aranceles al mundo. "The Big One" es la
fórmula que se usa para denominar lo que algunos analistas
califican con el nombre del terremoto catastrófico que
podría ocurrir en California. "The Big One" es también como
ha llamado el propio Donald Trump a la ronda de aranceles
que planea anunciar mañana. La mayor andanada de la guerra
comercial declarada por el presidente de Estados Unidos
contra el mundo supondrá un terremoto para la economía
mundial de magnitud desconocida y consecuencias
imprevisibles.
JUSTICIA FRANCESA GOLPEA A LA ULTRADERECHA
(31/03/25) - Francia
- Marine Le Pen queda fuera de elecciones por los próximos cinco años.
La justicia francesa inhabilita a Marine Le Pen para presentarse a las
elecciones durante el lapso de cinco años. La sentencia a la líder
ultraderechista, condenada también a cuatro años de cárcel (no
efectivos), sacude la escena política francesa y le cierra el paso a las
presidenciales de 2027, excepto que prospere un recurso que su defensa
ya ha anunciado. El lunes al medodía Marine Le Pen, de Reagrupamiento
Nacional (RN), el partido más votado en las últimas elecciones
legislativas y el favorito en todas las encuestas, se levantó de su
silla y se marchó dando un portazo de la sala del tribunal que la juzgó
a ella y a otros 24 miembros de su partido en las últimas nueve semanas.
La audiencia no había terminado pero Le Pen, y toda Francia, sabía que
la jueza iba a imponerle la peor condena posible. Una decisión judicial
de consecuencias políticas marcadas.
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QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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