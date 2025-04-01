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EL ERROR ADMINISTRATIVO
(01/04/25) -
Estados Unidos - El Gobierno estadounidense admitió
haber deportado a El Salvador a un hombre que tenía
protección judicial. la administración Trump reconoció que
la deportación se debió a un "error administrativo". Así lo
declararon los abogados de gobierno en la audiencia judicial
del lunes, quienes añadieron que no puede ser repatriado
porque ya se encuentra bajo custodia del Gobierno
centroamericano. "Aunque el ICE conocía su protección contra
la deportación a El Salvador, Ábrego García fue deportado a
El Salvador debido a un error administrativo", declaró el
Gobierno ante el tribunal, según el medio The Atlantic, que
primero publicó la demanda interpuesta por la familia del
salvadoreño. Kilmar Armando Abrego García, de 29 años,
trabajaba como obrero en Maryland y está casado con una
ciudadana estadounidense y es padre de un niño de cinco años
con discapacidad, también ciudadano de Estados Unidos.
Residía en el condado de Prince George, junto a su familia y
otros dos hijos de su mujer, y desde 2019 tenía una
protección judicial que prohibía que le deportasen a El
Salvador porque podría ser víctima de las bandas criminales
si lo hacían. El 15 de marzo fue uno de los 23 salvadoreños
que junto a 238 venezolanos fueron deportados al país
centroamericano para ir a parar a la prisión de Bukele, sin
haber medido una orden judicial.
CHINA, TAIWÁN Y LA TENSIÓN
(01/04/25) - China
- Crece la tensión en el mar de la China con ejercicios militares que
presionan sobre Taiwán. Se trata de una nueva demostración de músculo
militar por parte de China en torno a uno de los puntos geopolíticos hoy
por hoy más volátiles del planeta. El Ejército Popular de Liberación (EPL,
el ejército chino) lanzó el martes unos ejercicios bélicos alrededor de
Taiwán, la isla autogobernada que Beijing considera una parte
inalienable de su territorio, y a la que Estados Unidos apoya
militarmente. Estos juegos de guerra en los que participan el Ejército,
la Marina y la fuerza aérea suponen una "seria advertencia" para la
propia Taiwán y para toda potencia que pretenda apoyar a la isla.
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