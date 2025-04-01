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Noticias:  Miércoles 2 de abril de 2025

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EL ERROR ADMINISTRATIVO

(01/04/25) - Estados Unidos - El Gobierno estadounidense admitió haber deportado a El Salvador a un hombre que tenía protección judicial. la administración Trump reconoció que la deportación se debió a un "error administrativo". Así lo declararon los abogados de gobierno en la audiencia judicial del lunes, quienes añadieron que no puede ser repatriado porque ya se encuentra bajo custodia del Gobierno centroamericano. "Aunque el ICE conocía su protección contra la deportación a El Salvador, Ábrego García fue deportado a El Salvador debido a un error administrativo", declaró el Gobierno ante el tribunal, según el medio The Atlantic, que primero publicó la demanda interpuesta por la familia del salvadoreño. Kilmar Armando Abrego García, de 29 años, trabajaba como obrero en Maryland y está casado con una ciudadana estadounidense y es padre de un niño de cinco años con discapacidad, también ciudadano de Estados Unidos. Residía en el condado de Prince George, junto a su familia y otros dos hijos de su mujer, y desde 2019 tenía una protección judicial que prohibía que le deportasen a El Salvador porque podría ser víctima de las bandas criminales si lo hacían. El 15 de marzo fue uno de los 23 salvadoreños que junto a 238 venezolanos fueron deportados al país centroamericano para ir a parar a la prisión de Bukele, sin haber medido una orden judicial.

CHINA, TAIWÁN Y LA TENSIÓN

(01/04/25) - China - Crece la tensión en el mar de la China con ejercicios militares que presionan sobre Taiwán. Se trata de una nueva demostración de músculo militar por parte de China en torno a uno de los puntos geopolíticos hoy por hoy más volátiles del planeta. El Ejército Popular de Liberación (EPL, el ejército chino) lanzó el martes unos ejercicios bélicos alrededor de Taiwán, la isla autogobernada que Beijing considera una parte inalienable de su territorio, y a la que Estados Unidos apoya militarmente. Estos juegos de guerra en los que participan el Ejército, la Marina y la fuerza aérea suponen una "seria advertencia" para la propia Taiwán y para toda potencia que pretenda apoyar a la isla.

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