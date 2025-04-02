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Noticias:  Jueves 3 de abril de 2025

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UN DÍA MEMORABLE SEGÚN TRUMP

(02/04/25) - Estados Unidos - El día llegó y Donald Trump desató una guerra comercial sin precedentes a punta de aranceles. Canadá y México siguen sujetos a la Emergencia Nacional relacionada con el fentanilo y la migración, de modo que no se les aplica el nuevo régimen. Se mantiene el 25% para las importaciones que no cumplen el TMEC. El republicano anuncia los impuestos a la importación más altos en un siglo con un recargo del 20% a los productos de la Unión Europeo. Así Trump declara la guerra comercial al mundo con aranceles mínimos del 10% y porcentajes aún mayores a sus principales socios comerciales. El presidente de Estados Unidos anuncia aranceles del 25% a todos los vehículos fabricados en el extranjero. En su discurso de presentación en la Casa Rosada iniciando con un "tenemos buenas noticias para hoy" dijo "El 2 de abril será recordado como el día en que la industria de EE.UU. volvió a nacer. Nos han engañado durante más de 50 años, pero no va a volver a ocurrir", explicó.

NACE EVO PUEBLO

(02/04/25) - Bolivia - Ante la imposibilidad de presentarse como candidato por el Movimiento Al Socialismo que hoy monopoliza el gobierno de Arce, Evo Morales creo Evo Pueblo. El partido del expresidente boliviano Evo Morales se llamará así: "Evo Pueblo". Así lo resolvió el "congreso organizativo" que sus seguidores, la mayoría de ellos campesinos, realizaron en la ciudad de Villa Tunari, en la zona cocalera del Chapare. El nombre fue propuesto por el propio líder. Este "nuevo instrumento político" ha sustituido al Movimiento al Socialismo (MAS), después de que un fallo del Tribunal Constitucional pusiera al partido bajo control de sus (hoy) enemigos, los seguidores del actual presidente Luis Arce. La decisión ha sido criticada por el oficialismo y por otros sectores políticos, que han señalado una evidente "egolatría", "culto a la personalidad" y "personalismo antidemocrático" por parte de Morales.

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