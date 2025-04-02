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UN DÍA MEMORABLE SEGÚN TRUMP
(02/04/25) -
Estados Unidos - El día llegó y Donald Trump desató
una guerra comercial sin precedentes a punta de aranceles.
Canadá y México siguen sujetos a la Emergencia Nacional
relacionada con el fentanilo y la migración, de modo que no
se les aplica el nuevo régimen. Se mantiene el 25% para las
importaciones que no cumplen el TMEC. El republicano anuncia
los impuestos a la importación más altos en un siglo con un
recargo del 20% a los productos de la Unión Europeo. Así
Trump declara la guerra comercial al mundo con aranceles
mínimos del 10% y porcentajes aún mayores a sus principales
socios comerciales. El presidente de Estados Unidos anuncia
aranceles del 25% a todos los vehículos fabricados en el
extranjero. En su discurso de presentación en la Casa Rosada
iniciando con un "tenemos buenas noticias para hoy" dijo "El
2 de abril será recordado como el día en que la industria de
EE.UU. volvió a nacer. Nos han engañado durante más de 50
años, pero no va a volver a ocurrir", explicó.
NACE EVO PUEBLO
(02/04/25) - Bolivia
- Ante la imposibilidad de presentarse como candidato por el Movimiento
Al Socialismo que hoy monopoliza el gobierno de Arce, Evo Morales creo
Evo Pueblo. El partido del expresidente boliviano Evo Morales se llamará
así: "Evo Pueblo". Así lo resolvió el "congreso organizativo" que sus
seguidores, la mayoría de ellos campesinos, realizaron en la ciudad de
Villa Tunari, en la zona cocalera del Chapare. El nombre fue propuesto
por el propio líder. Este "nuevo instrumento político" ha sustituido al
Movimiento al Socialismo (MAS), después de que un fallo del Tribunal
Constitucional pusiera al partido bajo control de sus (hoy) enemigos,
los seguidores del actual presidente Luis Arce. La decisión ha sido
criticada por el oficialismo y por otros sectores políticos, que han
señalado una evidente "egolatría", "culto a la personalidad" y
"personalismo antidemocrático" por parte de Morales.
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