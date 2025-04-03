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Noticias:  Viernes 4 de abril de 2025

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EL DÍA DESPUÉS DEL ARANCEL

(03/04/25) - Estados Unidos - La ofensiva de aranceles para todos los países realizada por Donald Trump desató el desastre en los mercados mundiales. La peor parte de los índices se la llevan los propios índices estadounidenses, con un descenso superior al 3% en el caso del S&P 500 y del 4,5% en el tecnológico Nasdaq, en la peor jornada en Wall Street desde septiembre de 2022. Dadas las agresivas políticas económicas de Trump, incluso mucho más duras de lo inicialmente se esperaba, las caídas se extienden por las Bolsas de todo el mundo y en Europa se han situado entre el 1% y el 3%. El incierto impacto de las nuevas tasas en la economía mundial y en las cuentas de resultados de las empresas está el origen de la sacudida. De hecho, algunas compañías estadounidenses, cuyas cadenas de producción dependen en gran medida de países extranjeros, son las que sufren los mayores caídas en sus acciones: por ejemplo Nike se cayó más del 10% y Apple retrocede más del 8 porcentual. La huida de los inversores de la Bolsa estadounidense supone una pérdida de capitalización de más de tres billones de dólares entre el S&P 500 y el Nasdaq, según cálculos de los especialistas de Bloomberg.

ORBÁN SE VA DEL TPI

(03/04/25) - Hungría - El Gobierno de Hungría ha anunciado ayer jueves su salida del Tribunal Penal Internacional (TPI). El anunció de la salida del organismo que juzga a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad coincide con la visita a Hungría del primer ministro israelí. Hungría recibió con honores, en visita oficial, al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pese a que sobre este pesa, desde el pasado noviembre, una orden de arresto del TPI por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza que obligaba a detenerlo. El primer ministro Viktor Orbán ve en la situación una excusa perfecta para salirse del Tribunal Penal Internacional, decisión que ya han tomado otros gobiernos cuyos fallos del tribunal le han sido adversos.

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