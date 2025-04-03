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EL DÍA DESPUÉS DEL ARANCEL
(03/04/25) -
Estados Unidos - La ofensiva de aranceles para todos
los países realizada por Donald Trump desató el desastre en
los mercados mundiales. La peor parte de los índices se la
llevan los propios índices estadounidenses, con un descenso
superior al 3% en el caso del S&P 500 y del 4,5% en el
tecnológico Nasdaq, en la peor jornada en Wall Street desde
septiembre de 2022. Dadas las agresivas políticas económicas
de Trump, incluso mucho más duras de lo inicialmente se
esperaba, las caídas se extienden por las Bolsas de todo el
mundo y en Europa se han situado entre el 1% y el 3%. El
incierto impacto de las nuevas tasas en la economía mundial
y en las cuentas de resultados de las empresas está el
origen de la sacudida. De hecho, algunas compañías
estadounidenses, cuyas cadenas de producción dependen en
gran medida de países extranjeros, son las que sufren los
mayores caídas en sus acciones: por ejemplo Nike se cayó más
del 10% y Apple retrocede más del 8 porcentual. La huida de
los inversores de la Bolsa estadounidense supone una pérdida
de capitalización de más de tres billones de dólares entre
el S&P 500 y el Nasdaq, según cálculos de los especialistas
de Bloomberg.
ORBÁN SE VA DEL TPI
(03/04/25) - Hungría
- El Gobierno de Hungría ha anunciado ayer jueves su salida del Tribunal
Penal Internacional (TPI). El anunció de la salida del organismo que
juzga a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra y delitos de
lesa humanidad coincide con la visita a Hungría del primer ministro
israelí. Hungría recibió con honores, en visita oficial, al primer
ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pese a que sobre este pesa,
desde el pasado noviembre, una orden de arresto del TPI por presuntos
crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza que obligaba a
detenerlo. El primer ministro Viktor Orbán ve en la situación una excusa
perfecta para salirse del Tribunal Penal Internacional, decisión que ya
han tomado otros gobiernos cuyos fallos del tribunal le han sido
adversos.
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