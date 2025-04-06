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Noticias:  Lunes 07 de abril de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

ARANCELANDIA

Ahí estaba con sus tablas. No las de los diez mandamientos sino la de los porcentajes de aranceles.

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

MUSK EN CONFERENCIA CON LA LIGA

(06/04/25) - Italia - El magnate tecnológico y hombre de confianza de Trump, Elon Musk, defendió los nuevos aranceles universales implementados por el presidente estadounidense. Agregó que los pasos de Trump podrían sentar las bases para una futura zona transatlántica de libre comercio. Las declaraciones del fundador de Tesla y SpaceX se produjeron pocas horas después de la entrada en vigor de los gravámenes anunciados por la administración Trump, durante una intervención telemática en una conferencia organizada por el partido derechista La Liga, celebrada en Florencia, Italia. "Tengo la esperanza de que, con los aranceles, al final del día, espero, se acuerde que tanto Europa como Estados Unidos pasen, idealmente en mi opinión, a una situación de arancel cero, creando efectivamente una zona de libre comercio entre Europa y Norteamérica", afirmó Musk durante su intervención.

NI TERRORISTAS NI MILICIANOS

(06/04/25) - Gaza - Sale a la luz la prueba de que Israel mintió en el ataque que costó la vida a más de una docena de personas el 23 de marzo pasado. Uno de los 15 sanitarios palestinos asesinados en Gaza grabó el ataque israelí antes de recibir un disparo en la cabeza. La Media Luna Roja palestina presentó el vídeo ante la Naciones Unidas (ONU) como prueba que "refuta" y contradice la versión israelí de que sus tropas atacaron a "terroristas" de Hamás y de la Yihad Islámica. La versión del vídeo de casi siete minutos hecha pública fue grabada con su móvil por Rifat Radwan, uno de los 15 palestinos asesinados el domingo 23 de marzo pasado en un ataque israelí en Gaza. La evidencia desmonta la versión ofrecida por Israel, según la Media Luna Roja palestina. "Este vídeo refuta inequívocamente las afirmaciones por parte de la ocupación de que las fuerzas israelíes no atacaron ambulancias al azar y que algunos vehículos se habían acercado sospechosamente sin lucir logos identificatorios" explican.

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