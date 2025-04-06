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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
ARANCELANDIA
Ahí estaba con sus tablas. No las de los diez mandamientos sino la de
los porcentajes de aranceles.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
MUSK EN CONFERENCIA CON LA LIGA
(06/04/25) -
Italia - El magnate tecnológico y hombre de confianza
de Trump, Elon Musk, defendió los nuevos aranceles
universales implementados por el presidente estadounidense.
Agregó que los pasos de Trump podrían sentar las bases para
una futura zona transatlántica de libre comercio. Las
declaraciones del fundador de Tesla y SpaceX se produjeron
pocas horas después de la entrada en vigor de los gravámenes
anunciados por la administración Trump, durante una
intervención telemática en una conferencia organizada por el
partido derechista La Liga, celebrada en Florencia, Italia.
"Tengo la esperanza de que, con los aranceles, al final del
día, espero, se acuerde que tanto Europa como Estados Unidos
pasen, idealmente en mi opinión, a una situación de arancel
cero, creando efectivamente una zona de libre comercio entre
Europa y Norteamérica", afirmó Musk durante su intervención.
NI TERRORISTAS NI MILICIANOS
(06/04/25) - Gaza -
Sale a la luz la prueba de que Israel mintió en el ataque que costó la
vida a más de una docena de personas el 23 de marzo pasado. Uno de los
15 sanitarios palestinos asesinados en Gaza grabó el ataque israelí
antes de recibir un disparo en la cabeza. La Media Luna Roja palestina
presentó el vídeo ante la Naciones Unidas (ONU) como prueba que "refuta"
y contradice la versión israelí de que sus tropas atacaron a
"terroristas" de Hamás y de la Yihad Islámica. La versión del vídeo de
casi siete minutos hecha pública fue grabada con su móvil por Rifat
Radwan, uno de los 15 palestinos asesinados el domingo 23 de marzo
pasado en un ataque israelí en Gaza. La evidencia desmonta la versión
ofrecida por Israel, según la Media Luna Roja palestina. "Este vídeo
refuta inequívocamente las afirmaciones por parte de la ocupación de que
las fuerzas israelíes no atacaron ambulancias al azar y que algunos
vehículos se habían acercado sospechosamente sin lucir logos
identificatorios" explican.
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ARACELANDIA
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