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ENTRE DIAMANTES Y WHISKY
(07/04/25) -
Europa - La Unión Europea decidió responder a los
aranceles de Trump con la misma moneda. Según la agencia
Reuters los productos arancelados van desde hilo dental
hasta diamantes pasando por albornoces y whiskey bourbon.
Los productos estadounidenses seleccionados por la Unión
Europea para los aranceles de represalia del próximo mes
están diseñados para que los trabajadores de los estados que
votan al Partido Republicano y las empresas que no se
cuestionen la política comercial del presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, según informa la propia Reuters. Estos
aranceles adicionales a importaciones estadounidenses por un
valor de hasta 26.000 millones de euros son en respuesta a
los aranceles del 25% impuestos por EEUU al acero y al
aluminio.
CON CHINA NO
(07/04/25) - Estados
Unidos - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a
China con llevar sus aranceles al 104%. El día lunes celebró que Japón
haya enviado un equipo negociador de alto nivel a Washington para hablar
de comercio. En cambio, volvió a censurar, como ya había hecho el
viernes, que China responda a su agresión con represalias, y elevó la
apuesta. Trump amenazó al presidente chino, Xi Jinping, con aranceles
adicionales del 50%, lo que los elevaría al 104%, en una nueva escalada
de la guerra comercial. El presidente de EE.UU. demuestra que se abre a
negociar sus gravámenes, pero rechaza de modo tajante una tregua en la
guerra comercial asegurando que no conversará con los países que adopten
represalias a sus medidas.
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