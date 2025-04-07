Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Martes 08 de abril de 2025

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

ENTRE DIAMANTES Y WHISKY

(07/04/25) - Europa - La Unión Europea decidió responder a los aranceles de Trump con la misma moneda. Según la agencia Reuters los productos arancelados van desde hilo dental hasta diamantes pasando por albornoces y whiskey bourbon. Los productos estadounidenses seleccionados por la Unión Europea para los aranceles de represalia del próximo mes están diseñados para que los trabajadores de los estados que votan al Partido Republicano y las empresas que no se cuestionen la política comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según informa la propia Reuters. Estos aranceles adicionales a importaciones estadounidenses por un valor de hasta 26.000 millones de euros son en respuesta a los aranceles del 25% impuestos por EEUU al acero y al aluminio.

CON CHINA NO

(07/04/25) - Estados Unidos - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a China con llevar sus aranceles al 104%. El día lunes celebró que Japón haya enviado un equipo negociador de alto nivel a Washington para hablar de comercio. En cambio, volvió a censurar, como ya había hecho el viernes, que China responda a su agresión con represalias, y elevó la apuesta. Trump amenazó al presidente chino, Xi Jinping, con aranceles adicionales del 50%, lo que los elevaría al 104%, en una nueva escalada de la guerra comercial. El presidente de EE.UU. demuestra que se abre a negociar sus gravámenes, pero rechaza de modo tajante una tregua en la guerra comercial asegurando que no conversará con los países que adopten represalias a sus medidas.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6017

LA INTERNET CRUEL

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados