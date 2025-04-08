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Noticias:  Miércoles 09 de abril de 2025

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CAE TECHO DE UNA DISCOTECA

(08/04/25) - República Dominicana - Una tragedia sacude la isla, colapso el techo de una discoteca y hay al menos 58 muertos. Las autoridades hablan de, además de los fallecidos, más de 155 heridos en la madrugada de este martes a causa del desplome del techo de una discoteca en Santo Domingo. En el local Jet Set, muy popular por sus fiestas de los lunes y frecuentado habitualmente por personalidades de la vida pública de República Dominicana, bailaban cientos de personas durante la actuación de un cantante de merengue. Varios videos en redes de los asistentes muestran el caos segundos después de lo ocurrido, algunos incluso grabaron instantes previos, sorprendidos de que cayera arena desde techo. El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el general Juan Manuel Méndez, ha afirmado en declaraciones a la prensa local que en el interior de la discoteca aún se escuchaban a primera hora de la mañana las voces de personas pidiendo ayuda. Las autoridades temen que el número de víctimas crezca, pues la capacidad del local es de 2.000 personas.

MERCADOS EN TENSA CALMA

(08/04/25) - Estados Unidos - Las bolsas de Europa, Estados Unidos y Asia rebotaron luego de tres días de marcados descensos. Los mercados mundiales reaccionaron positivamente después de tres jornadas de pérdidas históricas. El escenario arancelario no ha cambiado en esencia, pero los inversores se aferran a la esperanza de una negociación entre Washington y los países afectados como excusa para recomponer un mercado arrasado por las ventas de acciones. Recién ahora se respira cierta calma, que no deja de ser tensa, a unas horas de que entren en vigor las nuevas tasas que impuso el presidente estadounidense Donald Trump y que marcaron el inició de una guerra comercial global. Mientras algunos siguen en shock otros marcan la posible estrategia de Estados Unidos de comenzar a negociar separadamente luego de haber golpeado bien arriba.

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