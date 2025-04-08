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CAE TECHO DE UNA DISCOTECA
(08/04/25) -
República Dominicana - Una tragedia sacude la isla,
colapso el techo de una discoteca y hay al menos 58 muertos.
Las autoridades hablan de, además de los fallecidos, más de
155 heridos en la madrugada de este martes a causa del
desplome del techo de una discoteca en Santo Domingo. En el
local Jet Set, muy popular por sus fiestas de los lunes y
frecuentado habitualmente por personalidades de la vida
pública de República Dominicana, bailaban cientos de
personas durante la actuación de un cantante de merengue.
Varios videos en redes de los asistentes muestran el caos
segundos después de lo ocurrido, algunos incluso grabaron
instantes previos, sorprendidos de que cayera arena desde
techo. El director del Centro de Operaciones de Emergencias
(COE), el general Juan Manuel Méndez, ha afirmado en
declaraciones a la prensa local que en el interior de la
discoteca aún se escuchaban a primera hora de la mañana las
voces de personas pidiendo ayuda. Las autoridades temen que
el número de víctimas crezca, pues la capacidad del local es
de 2.000 personas.
MERCADOS EN TENSA CALMA
(08/04/25) - Estados
Unidos - Las bolsas de Europa, Estados Unidos y Asia rebotaron
luego de tres días de marcados descensos. Los mercados mundiales
reaccionaron positivamente después de tres jornadas de pérdidas
históricas. El escenario arancelario no ha cambiado en esencia, pero los
inversores se aferran a la esperanza de una negociación entre Washington
y los países afectados como excusa para recomponer un mercado arrasado
por las ventas de acciones. Recién ahora se respira cierta calma, que no
deja de ser tensa, a unas horas de que entren en vigor las nuevas tasas
que impuso el presidente estadounidense Donald Trump y que marcaron el
inició de una guerra comercial global. Mientras algunos siguen en shock
otros marcan la posible estrategia de Estados Unidos de comenzar a
negociar separadamente luego de haber golpeado bien arriba.
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