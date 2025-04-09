noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
TREGUA PARA TODOS MENOS PARA CHINA
(09/04/25) -
Estados Unidos - Pausa focalizada en la guerra
comercial global declarada por Donald Trump. La presión de
los mercados sin duda ayudaron a la medida de poner en pausa
la mayoría de los aranceles. Tal parece que las críticas en
el seno del propio Partido Republicano tuvieron eco.
Empresarios e inversores acercaron a la decisión del
presidente de Estados Unidos ha declarar una tregua parcial
de 90 días en la guerra comercial. Trump deja en suspenso
los mal llamados aranceles "recíprocos" con la excepción de
China, a la que castiga por tomar represalias con un arancel
del 125% con efecto inmediato. Para el resto, deja en vigor
un arancel universal del 10%, así como los gravámenes a los
automóviles, el acero y el aluminio, lo que ya supone por sí
solo un muro proteccionista sin precedentes en un siglo. Las
Bolsas entraron en éxtasis tras el anuncio y se han
disparado al escuchar hablar de tres meses de tregua
parcial., Recuperó Wall Street. Trump porteó en X: "Es un
gran momento para comprar".
LA DESTRUCCIÓN DE RAFAH
(09/04/25) - Israel
- El gobierno de Netayahu planea expandir el llamado cinturón de
seguridad. En el mismo día que un bombardeo israelí ha matado al menos a
29 personas al este de la Ciudad de Gaza, ha trascendido que las tropas
de Israel prevén desalojar por completo el sur de la Franja. El plan
involucraría la posible destrucción de la ciudad de Rafah (ya de por si
en ruinas), en la zona de la frontera con Egipto, para que quede bajo
control israelí. La información se hizo pública a través del diario
Haaretz citando fuentes del Ministerio de Defensa israelí. El nuevo
plan, que aleja más todavía las negociaciones para el final de la
guerra, estaría en desalojar Rafah para crear un nuevo cinturón de
seguridad que aísle Gaza.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6019
ANIMALES PELIGROSOS
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST