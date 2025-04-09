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Noticias:  Jueves 10 de abril de 2025

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TREGUA PARA TODOS MENOS PARA CHINA

(09/04/25) - Estados Unidos - Pausa focalizada en la guerra comercial global declarada por Donald Trump. La presión de los mercados sin duda ayudaron a la medida de poner en pausa la mayoría de los aranceles. Tal parece que las críticas en el seno del propio Partido Republicano tuvieron eco. Empresarios e inversores acercaron a la decisión del presidente de Estados Unidos ha declarar una tregua parcial de 90 días en la guerra comercial. Trump deja en suspenso los mal llamados aranceles "recíprocos" con la excepción de China, a la que castiga por tomar represalias con un arancel del 125% con efecto inmediato. Para el resto, deja en vigor un arancel universal del 10%, así como los gravámenes a los automóviles, el acero y el aluminio, lo que ya supone por sí solo un muro proteccionista sin precedentes en un siglo. Las Bolsas entraron en éxtasis tras el anuncio y se han disparado al escuchar hablar de tres meses de tregua parcial., Recuperó Wall Street. Trump porteó en X: "Es un gran momento para comprar".

LA DESTRUCCIÓN DE RAFAH

(09/04/25) - Israel - El gobierno de Netayahu planea expandir el llamado cinturón de seguridad. En el mismo día que un bombardeo israelí ha matado al menos a 29 personas al este de la Ciudad de Gaza, ha trascendido que las tropas de Israel prevén desalojar por completo el sur de la Franja. El plan involucraría la posible destrucción de la ciudad de Rafah (ya de por si en ruinas), en la zona de la frontera con Egipto, para que quede bajo control israelí. La información se hizo pública a través del diario Haaretz citando fuentes del Ministerio de Defensa israelí. El nuevo plan, que aleja más todavía las negociaciones para el final de la guerra, estaría en desalojar Rafah para crear un nuevo cinturón de seguridad que aísle Gaza.

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