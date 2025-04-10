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Noticias:  Viernes 11 de abril de 2025

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EUROPA TAMBIÉN PAUSA

(10/04/25) - Europa - La Unión Europea también pone pausa y respira luego del anuncio de Trump de una tregua arancelaria. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado el jueves que la Unión Europea aplazará, también, 90 días los aranceles contra Estados Unidos que había decretado como respuesta a los gravámenes del presidente Donald Trump al acero y al aluminio. Estas normas debían entrar en vigor la semana que viene pero quedan pausadas por tres meses. "Queremos dar una oportunidad a las negociaciones", ha explicado la alemana tras una primera consulta con los todos los Estados miembros tras el anuncio de Trump de una tregua de los aranceles por parte de Washington que ha equiparando todos al 10% exceptuando a China con la que sigue el pulso de la guerra comercial.

EL VIAJE DE LOS TELÉFONOS

(10/04/25) - India - Según la agencia Reuters, el gigante tecnológico Apple fletó vuelos de carga para llevar 600 toneladas de iPhones de China a India. Son aproximadamente 1,5 millones de unidades, que llegaran a Estados Unidos desde la India, después de aumentar allí la producción en un esfuerzo por esquivar los aranceles del presidente Donald Trump. -Los detalles de esta maniobra proporcionan una visión de la estrategia privada de la compañía estadounidense de teléfonos inteligentes para adaptarse a los aranceles de Trump y acumular inventario de sus populares iPhones en Estados Unidos, uno de sus mayores mercados- según explicaron. Los analistas han advertido de que los precios estadounidenses de los iPhones podrían dispararse, dada la alta dependencia de Apple de las importaciones de China, el principal centro de fabricación de los dispositivos, que está sujeto a la tasa arancelaria más alta de Trump, del 125%. Apple no es la única empresa estadounidense meditando o directamente aplicando estrategias para evitar el desastre en esta guerra comercial desatada entre Washington y Beijing.

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