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EUROPA TAMBIÉN PAUSA
(10/04/25) -
Europa - La Unión Europea también pone pausa y
respira luego del anuncio de Trump de una tregua
arancelaria. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula
von der Leyen, ha anunciado el jueves que la Unión Europea
aplazará, también, 90 días los aranceles contra Estados
Unidos que había decretado como respuesta a los gravámenes
del presidente Donald Trump al acero y al aluminio. Estas
normas debían entrar en vigor la semana que viene pero
quedan pausadas por tres meses. "Queremos dar una
oportunidad a las negociaciones", ha explicado la alemana
tras una primera consulta con los todos los Estados miembros
tras el anuncio de Trump de una tregua de los aranceles por
parte de Washington que ha equiparando todos al 10%
exceptuando a China con la que sigue el pulso de la guerra
comercial.
EL VIAJE DE LOS TELÉFONOS
(10/04/25) - India
- Según la agencia Reuters, el gigante tecnológico Apple fletó vuelos de
carga para llevar 600 toneladas de iPhones de China a India. Son
aproximadamente 1,5 millones de unidades, que llegaran a Estados Unidos
desde la India, después de aumentar allí la producción en un esfuerzo
por esquivar los aranceles del presidente Donald Trump. -Los detalles de
esta maniobra proporcionan una visión de la estrategia privada de la
compañía estadounidense de teléfonos inteligentes para adaptarse a los
aranceles de Trump y acumular inventario de sus populares iPhones en
Estados Unidos, uno de sus mayores mercados- según explicaron. Los
analistas han advertido de que los precios estadounidenses de los
iPhones podrían dispararse, dada la alta dependencia de Apple de las
importaciones de China, el principal centro de fabricación de los
dispositivos, que está sujeto a la tasa arancelaria más alta de Trump,
del 125%. Apple no es la única empresa estadounidense meditando o
directamente aplicando estrategias para evitar el desastre en esta
guerra comercial desatada entre Washington y Beijing.
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