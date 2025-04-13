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Noticias:  Lunes 14 de abril de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

LOS LOBOS TERRIBLES

El lobo terrible promete comer verduras y pescado y el mundo se pone de rodillas.

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ECUADOR Y LAS ELECCIONES EN SEGUNDA VUELTA

(13/04/25) - Ecuador - El presidente en busca de la reelección, Daniel Noboa, y la candidata correísta, Luisa González, tuvieron su final electoral el domingo. La ciudadanía votó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales caracterizadas por una campaña intensa y por la realidad de un país con grabes problemas de violencia relacionada con el narcotráfico y los grupos mafiosos. La jornada de ayer enfrentó al actual mandatario Daniel Noboa, que iba por la reelección tras un año y medio en el poder, y a la correísta, Luisa González. Ambos aspirantes representan proyectos de país evidentemente contrapuestos. Noboa y su discurso enfocado en el combate al crimen organizado, bajo un modelo de Estado reducido y con alianzas estratégicas con el sector privado. González, por su parte, impulsa un retorno a un Estado más intervencionista, con aumento del gasto público, créditos estatales, reformas institucionales y una política que algunos alinean más con, por ejemplo, Gustavo Petro en Colombia.

ESTADOS UNIDOS REGRESA A PANAMÁ

(13/04/25) - Panamá - Y así es como un día los Estados Unidos recuperaron el Canal de Panamá. El gobierno panameño autorizó la presencia de tropas y contratistas de Estados Unidos en zonas adyacentes y de acceso al Canal de Panamá, como parte de un acuerdo bilateral de cooperación en materia de defensa. El pacto, que fue divulgado a fines de la semana pasada por por las autoridades panameñas, generó un intenso debate interno debido a su sensibilidad histórica. Por más que el Ejecutivo negó que implique la instalación de bases militares o la cesión de soberanía, la oposición sostiene que es un escándalo. La administración Trump había mostrado desde la campaña, el interés de recuperar su influencia en el Canal de Panamá y quitar a los chinos de la zona cosa que termina de concretarse con la firma del acuerdo dado a conocer.

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