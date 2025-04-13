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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
LOS LOBOS TERRIBLES
El lobo terrible promete comer verduras y pescado y el mundo se pone de
rodillas.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
ECUADOR Y LAS ELECCIONES EN SEGUNDA VUELTA
(13/04/25) -
Ecuador - El presidente en busca de la reelección,
Daniel Noboa, y la candidata correísta, Luisa González,
tuvieron su final electoral el domingo. La ciudadanía votó
en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales
caracterizadas por una campaña intensa y por la realidad de
un país con grabes problemas de violencia relacionada con el
narcotráfico y los grupos mafiosos. La jornada de ayer
enfrentó al actual mandatario Daniel Noboa, que iba por la
reelección tras un año y medio en el poder, y a la correísta,
Luisa González. Ambos aspirantes representan proyectos de
país evidentemente contrapuestos. Noboa y su discurso
enfocado en el combate al crimen organizado, bajo un modelo
de Estado reducido y con alianzas estratégicas con el sector
privado. González, por su parte, impulsa un retorno a un
Estado más intervencionista, con aumento del gasto público,
créditos estatales, reformas institucionales y una política
que algunos alinean más con, por ejemplo, Gustavo Petro en
Colombia.
ESTADOS UNIDOS REGRESA A PANAMÁ
(13/04/25) - Panamá
- Y así es como un día los Estados Unidos recuperaron el Canal de Panamá.
El gobierno panameño autorizó la presencia de tropas y contratistas de
Estados Unidos en zonas adyacentes y de acceso al Canal de Panamá, como
parte de un acuerdo bilateral de cooperación en materia de defensa. El
pacto, que fue divulgado a fines de la semana pasada por por las
autoridades panameñas, generó un intenso debate interno debido a su
sensibilidad histórica. Por más que el Ejecutivo negó que implique la
instalación de bases militares o la cesión de soberanía, la oposición
sostiene que es un escándalo. La administración Trump había mostrado
desde la campaña, el interés de recuperar su influencia en el Canal de
Panamá y quitar a los chinos de la zona cosa que termina de concretarse
con la firma del acuerdo dado a conocer.
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LOS LOBOS TERRIBLES
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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