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NOBOA GANÓ EN ECUADOR
(14/04/25) -
Ecuador - El presidente Daniel Noboa logró la
reelección en segunda vuelta finalizado el conteo de votos.
Aunque la opositora representante del correísmo Luisa
González ha denunciado fraude en la victoria del mandatario
y exigió un recuento de votos. Según la información Daniel
Noboa alcanzó la victoria en la segunda vuelta celebrada
este domingo en Ecuador con un 55,92 % de los votos válidos,
mientras que su contrincante, Luisa González, alcanzó 44,08
%. De esta manera, Noboa, del movimiento Acción Democrática
Nacional (ADN), obtiene un mandato completo para el período
2025-2029, tras haber asumido el poder en 2023 mediante
elecciones anticipadas.
NO HAY GANADORES SEGÚN XI
(14/04/25) - Vietnam
- El líder chino Xi Jinping emprendió una gira por el sudeste asiático.
Desde Vietnam Xi advierte que "no hay ganadores" en las guerras
comerciales. El presidente chino subraya la importancia de mantener los
vínculos regionales en medio de las turbulencias arancelarias desatadas
por Donald Trump. Se trata del primer viaje de Xi Jinping fuera de China
en lo que va del año. La gira ha arrancado el lunes en Vietnam para
luego también visitar Malasia y Camboya. "No hay ganadores en las
guerras comerciales y arancelarias, y el proteccionismo no va a
funcionar", ha expresado el mandatario chino en una tribuna publicada en
el diario del Partido Comunista de Vietnam el mismo día que llegaba a
Hanói.
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