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Noticias:  Martes 15 de abril de 2025

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NOBOA GANÓ EN ECUADOR

(14/04/25) - Ecuador - El presidente Daniel Noboa logró la reelección en segunda vuelta finalizado el conteo de votos. Aunque la opositora representante del correísmo Luisa González ha denunciado fraude en la victoria del mandatario y exigió un recuento de votos. Según la información Daniel Noboa alcanzó la victoria en la segunda vuelta celebrada este domingo en Ecuador con un 55,92 % de los votos válidos, mientras que su contrincante, Luisa González, alcanzó 44,08 %. De esta manera, Noboa, del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), obtiene un mandato completo para el período 2025-2029, tras haber asumido el poder en 2023 mediante elecciones anticipadas.

NO HAY GANADORES SEGÚN XI

(14/04/25) - Vietnam - El líder chino Xi Jinping emprendió una gira por el sudeste asiático. Desde Vietnam Xi advierte que "no hay ganadores" en las guerras comerciales. El presidente chino subraya la importancia de mantener los vínculos regionales en medio de las turbulencias arancelarias desatadas por Donald Trump. Se trata del primer viaje de Xi Jinping fuera de China en lo que va del año. La gira ha arrancado el lunes en Vietnam para luego también visitar Malasia y Camboya. "No hay ganadores en las guerras comerciales y arancelarias, y el proteccionismo no va a funcionar", ha expresado el mandatario chino en una tribuna publicada en el diario del Partido Comunista de Vietnam el mismo día que llegaba a Hanói.

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