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Noticias:  Miércoles 16 de abril de 2025

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LA OTAN ESTÁ CON UCRANIA

(15/04/25) - Ucrania - La OTAN hace todo lo posible para mostrarse apoyando a Ucrania mientras Washington habla con Moscú. Al tiempo que el enviado de Estados Unidos a Rusia, Steve Witkoff, confirma que la OTAN está en el debate de las conversaciones, osea la negociación de alejar a Ucrania de cualquier proceso de integración a la alianza, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, viajaba hacia Odesa, ciudad portuaria ucraniana situada frente al mar Negro. Allí, el ex primer ministro holandés, junto al presidente del país, Volodímir Zelenski, a modo simbólico reiteró públicamente el apoyo de la organización político-militara a Ucrania. "Deseo reafirmar al pueblo ucraniano este simple mensaje: la OTAN está con Ucrania", dijo.

HARVARD VS TRUMP

(15/04/25) - Estados Unidos - La impensada guerra entre Harvard y Trump suma capítulos. El presidente Trump ahora amenazó con suspender la exención de impuestos de la Universidad de Harvard después de que la víspera la institución rechazara las demandas de su Administración a cambio de mantener la millonaria financiación federal. "¿Quizás Harvard debería perder su estatus exento de impuestos y pagar impuestos como entidad política si sigue impulsando la enfermedad inspirada o apoyada por motivos políticos, ideológicos y terroristas?", ha publicado Trump en su red social Truth Social. La pregunta retórica del mandatario hace clara alusión al supuesto antisemitismo en su campus y las manifestaciones contra las operaciones de Israel en Gaza. "¡Recuerden, el estatus libre de impuestos depende totalmente de que se actúe para el interés público!" afirmó.

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