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LA OTAN ESTÁ CON UCRANIA
(15/04/25) -
Ucrania - La OTAN hace todo lo posible para mostrarse
apoyando a Ucrania mientras Washington habla con Moscú. Al
tiempo que el enviado de Estados Unidos a Rusia, Steve
Witkoff, confirma que la OTAN está en el debate de las
conversaciones, osea la negociación de alejar a Ucrania de
cualquier proceso de integración a la alianza, el secretario
general de la OTAN, Mark Rutte, viajaba hacia Odesa, ciudad
portuaria ucraniana situada frente al mar Negro. Allí, el ex
primer ministro holandés, junto al presidente del país,
Volodímir Zelenski, a modo simbólico reiteró públicamente el
apoyo de la organización político-militara a Ucrania. "Deseo
reafirmar al pueblo ucraniano este simple mensaje: la OTAN
está con Ucrania", dijo.
HARVARD VS TRUMP
(15/04/25) -
Estados Unidos - La impensada guerra entre Harvard y
Trump suma capítulos. El presidente Trump ahora amenazó con suspender la
exención de impuestos de la Universidad de Harvard después de que la
víspera la institución rechazara las demandas de su Administración a
cambio de mantener la millonaria financiación federal. "¿Quizás Harvard
debería perder su estatus exento de impuestos y pagar impuestos como
entidad política si sigue impulsando la enfermedad inspirada o apoyada
por motivos políticos, ideológicos y terroristas?", ha publicado Trump
en su red social Truth Social. La pregunta retórica del mandatario hace
clara alusión al supuesto antisemitismo en su campus y las
manifestaciones contra las operaciones de Israel en Gaza. "¡Recuerden,
el estatus libre de impuestos depende totalmente de que se actúe para el
interés público!" afirmó.
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