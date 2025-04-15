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OLLANTA A LA CÁRCEL NADINE A BRASILIA
(15/04/25) -
Perú - Nadine se fue de Lima para instalarse en
Brasil como asilada política. Nadine Heredia, expresidenta
del Partido Nacionalista y la mujer que tuvo una influencia
determinante en el mandato de su esposo, Ollanta Humala,
partió durante la madrugada del miércoles hacia Brasil tras
recibir el asilo político del Gobierno de Lula da Silva y la
anuencia del Ejecutivo de Dina Boluarte. Heredia fue
condenada a 15 años de prisión por el delito de lavado de
activos agravado. El Poder Judicial la halló culpable de
haber recibido aportes ilícitos en las campañas
presidenciales de Humala en el 2006 y 2011. Aportes
procedentes de la constructora brasileña Odebrecht y el
gobierno venezolano de Hugo Chávez. En compañía de su hijo
menor, de 15 años, Heredia salió de la Embajada de Brasil,
ubicada en el distrito de Miraflores, escoltada por dos
autos del Estado peruano y agentes de la Policía Nacional se
dirigió al Grupo Aéreo N° 8 para abordar el avión que la ha
llevado a Brasilia. Por su parte el expresidente Ollanta
Humala Tasso fue trasladado al Establecimiento Penitenciario
Barbadillo, ubicado en Ate, para cumplir la condena de 15
años por lavado de activos en el marco del caso Odebrecht.
VEEDORES NO VIERON FRAUDE
(15/04/25) -
Ecuador - Las denuncias de fraude lanzadas por la
excandidata presidencial Luisa González en Ecuador pierden fuerza. Las
misiones de observación internacional que participaron en la segunda
vuelta del 13 de abril, entre ellas a Organización de Estados Americanos
(OEA) y la Unión Europea, no avalaron las denuncias opositoras del correísmo, aunque dejaron algunas advertencias sobre el proceso y la
transparencia del manejo de los datos. Aún asi, no vieron pruebas del
supuesto fraude electoral que denuncia la parte perdedora. El Presidente
en funciones y ahora reelecto, Daniel Noboa, apareció por primera vez en
luego de las elecciones en un acto público junto a su flamante
vicepresidente María José Pinto.
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