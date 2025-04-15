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Noticias:  Jueves 17 de abril de 2025

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OLLANTA A LA CÁRCEL NADINE A BRASILIA

(15/04/25) - Perú - Nadine se fue de Lima para instalarse en Brasil como asilada política. Nadine Heredia, expresidenta del Partido Nacionalista y la mujer que tuvo una influencia determinante en el mandato de su esposo, Ollanta Humala, partió durante la madrugada del miércoles hacia Brasil tras recibir el asilo político del Gobierno de Lula da Silva y la anuencia del Ejecutivo de Dina Boluarte. Heredia fue condenada a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos agravado. El Poder Judicial la halló culpable de haber recibido aportes ilícitos en las campañas presidenciales de Humala en el 2006 y 2011. Aportes procedentes de la constructora brasileña Odebrecht y el gobierno venezolano de Hugo Chávez. En compañía de su hijo menor, de 15 años, Heredia salió de la Embajada de Brasil, ubicada en el distrito de Miraflores, escoltada por dos autos del Estado peruano y agentes de la Policía Nacional se dirigió al Grupo Aéreo N° 8 para abordar el avión que la ha llevado a Brasilia. Por su parte el expresidente Ollanta Humala Tasso fue trasladado al Establecimiento Penitenciario Barbadillo, ubicado en Ate, para cumplir la condena de 15 años por lavado de activos en el marco del caso Odebrecht.

VEEDORES NO VIERON FRAUDE

(15/04/25) - Ecuador - Las denuncias de fraude lanzadas por la excandidata presidencial Luisa González en Ecuador pierden fuerza. Las misiones de observación internacional que participaron en la segunda vuelta del 13 de abril, entre ellas a Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, no avalaron las denuncias opositoras del correísmo, aunque dejaron algunas advertencias sobre el proceso y la transparencia del manejo de los datos. Aún asi, no vieron pruebas del supuesto fraude electoral que denuncia la parte perdedora. El Presidente en funciones y ahora reelecto, Daniel Noboa, apareció por primera vez en luego de las elecciones en un acto público junto a su flamante vicepresidente María José Pinto.

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