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Noticias:  Viernes 18 de abril de 2025

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HIJO DE LA POLICÍA

(17/04/25) - Estados Unidos - Balas en la Universidad de Florida. Un tiroteo ocurrido ayer jueves en la Universidad Estatal de Florida (FSU) dejó dos muertos y al menos cinco personas heridas, según informó la Policía de Tallahasse. De acuerdo con las autoridades, uno de los pacientes se encuentra en estado crítico, mientras que los otros presentan lesiones graves. También se confirmó que el tirador se encuentra bajo custodia y es hijo de una policía de Leon County. El sospechoso, de 20 años es hijo de una actual agente del condado y tuvo acceso a una de las armas de su madre, quien se ha informado que es agente del sheriff. McNeil explicó que no fue una sorpresa descubrir esto, ya que el joven formaba parte del Consejo Asesor Juvenil de la Oficina del Sheriff, lo que le daba cierto vínculo con la institución policial. Las autoridades confirmaron que el campus de la Universidad Estatal de Florida (FSU) está seguro, luego de que las fuerzas del orden "neutralizaran" la amenaza, según el sistema de alertas de emergencia de la institución.

VIDA EXTRATERRESTRE?

(17/04/25) - Universo - Un equipo de investigadores ofrece lo que considera el indicio más sólido hasta la fecha de vida extraterrestre, aunque se encargaron de advertir que no se trata de seres antropomorfos ni nada de eso. Es más, no en nuestro sistema solar, sino en un planeta enorme, conocido como K2-18b, que orbita alrededor de una estrella situada a 120 años luz de la Tierra. Un análisis repetido de la atmósfera del exoplaneta sugiere la abundancia de una molécula que en la Tierra solo tiene una fuente conocida: organismos vivos como las algas marinas. "Es un momento revolucionario", dijo Nikku Madhusudhan, astrónomo de la Universidad de Cambridge y autor del estudio. "Es la primera vez que la humanidad observa posibles biofirmas en un planeta habitable" explicó.

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