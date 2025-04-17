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HIJO DE LA POLICÍA
(17/04/25) -
Estados Unidos - Balas en la Universidad de Florida.
Un tiroteo ocurrido ayer jueves en la Universidad Estatal de
Florida (FSU) dejó dos muertos y al menos cinco personas
heridas, según informó la Policía de Tallahasse. De acuerdo
con las autoridades, uno de los pacientes se encuentra en
estado crítico, mientras que los otros presentan lesiones
graves. También se confirmó que el tirador se encuentra bajo
custodia y es hijo de una policía de Leon County. El
sospechoso, de 20 años es hijo de una actual agente del
condado y tuvo acceso a una de las armas de su madre, quien
se ha informado que es agente del sheriff. McNeil explicó
que no fue una sorpresa descubrir esto, ya que el joven
formaba parte del Consejo Asesor Juvenil de la Oficina del
Sheriff, lo que le daba cierto vínculo con la institución
policial. Las autoridades confirmaron que el campus de la
Universidad Estatal de Florida (FSU) está seguro, luego de
que las fuerzas del orden "neutralizaran" la amenaza, según
el sistema de alertas de emergencia de la institución.
VIDA EXTRATERRESTRE?
(17/04/25) - Universo
- Un equipo de investigadores ofrece lo que considera el indicio más
sólido hasta la fecha de vida extraterrestre, aunque se encargaron de
advertir que no se trata de seres antropomorfos ni nada de eso. Es más,
no en nuestro sistema solar, sino en un planeta enorme, conocido como
K2-18b, que orbita alrededor de una estrella situada a 120 años luz de
la Tierra. Un análisis repetido de la atmósfera del exoplaneta sugiere
la abundancia de una molécula que en la Tierra solo tiene una fuente
conocida: organismos vivos como las algas marinas. "Es un momento
revolucionario", dijo Nikku Madhusudhan, astrónomo de la Universidad de
Cambridge y autor del estudio. "Es la primera vez que la humanidad
observa posibles biofirmas en un planeta habitable" explicó.
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