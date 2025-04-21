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Noticias:  Lunes 21 de abril de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

TODAS LAS CRUCES

Entre cruces personales, simbólicas, reales, de madera, de oro, de metal y de piedra.

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Noticias Destacadas del día

CONVERSACIONES NUCLEARES

(21/04/25) - Italia - En plena Semana Santa Estados Unidos e Irán dialogan en Roma sobre sus diferencias en torno al proyecto nuclear de Teherán. En un complejo escenario de la geopolítica mundial, enviados de Donald Trump y Khamenei se reunieron en la capital italiana para negociar un acuerdo sobre el proyecto nuclear de Irán El presidente de Estados Unidos pretende destruir un probable arsenal atómico en poder de Teherán, mientras que el líder religioso chiíta se niega a cancelar su principal iniciativa geopolítica. Steve Witkoff (enviado especial de Donald Trump para Medio Oriente) y el canciller iraní Abbas Araghchi estuvieron el fin de semana en la embajada de Omán en Italia para iniciar la segunda ronda de negociaciones sobre la capacidad nuclear del régimen chiíta que lidera Alí Khamenei. Unas conversaciones que, según Teherán, se dieron en un ambiente "constructivo" y que se reanudarán el próximo sábado en Mascate, capital de Omán.

MANIFESTACIONES CONTRA TRUMP

(21/04/25) - Estados Unidos - Otra manifestación masiva pone en relieve que no todos los estadounidenses apoyan las medidas de Trump. Miles de personas han salido a la calle el fin de semana por todo Estados Unidos para protestar contra las políticas del presidente, Donald Trump. Tras el éxito de convocatoria de hace dos semanas, organizaciones civiles convocaron nuevas protestas contra la deriva autoritaria del presidente de Estados Unidos y sus medidas compulsivas. En la anterior convocatoria hubo más de 1.400 protestas contra Donald Trump y la presencia de Elon Musk en el gobierno. En aquel momento fueron organizadas bajo el lema ¡Manos fuera! por un movimiento a favor de la democracia.

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