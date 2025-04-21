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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
TODAS LAS CRUCES
Entre cruces personales, simbólicas, reales, de madera, de oro, de metal
y de piedra.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
CONVERSACIONES NUCLEARES
(21/04/25) -
Italia - En plena Semana Santa Estados Unidos e Irán
dialogan en Roma sobre sus diferencias en torno al proyecto
nuclear de Teherán. En un complejo escenario de la
geopolítica mundial, enviados de Donald Trump y Khamenei se
reunieron en la capital italiana para negociar un acuerdo
sobre el proyecto nuclear de Irán El presidente de Estados
Unidos pretende destruir un probable arsenal atómico en
poder de Teherán, mientras que el líder religioso chiíta se
niega a cancelar su principal iniciativa geopolítica. Steve
Witkoff (enviado especial de Donald Trump para Medio
Oriente) y el canciller iraní Abbas Araghchi estuvieron el
fin de semana en la embajada de Omán en Italia para iniciar
la segunda ronda de negociaciones sobre la capacidad nuclear
del régimen chiíta que lidera Alí Khamenei. Unas
conversaciones que, según Teherán, se dieron en un ambiente
"constructivo" y que se reanudarán el próximo sábado en
Mascate, capital de Omán.
MANIFESTACIONES CONTRA TRUMP
(21/04/25) - Estados
Unidos - Otra manifestación masiva pone en relieve que no todos
los estadounidenses apoyan las medidas de Trump. Miles de personas han
salido a la calle el fin de semana por todo Estados Unidos para
protestar contra las políticas del presidente, Donald Trump. Tras el
éxito de convocatoria de hace dos semanas, organizaciones civiles
convocaron nuevas protestas contra la deriva autoritaria del presidente
de Estados Unidos y sus medidas compulsivas. En la anterior convocatoria
hubo más de 1.400 protestas contra Donald Trump y la presencia de Elon
Musk en el gobierno. En aquel momento fueron organizadas bajo el lema
¡Manos fuera! por un movimiento a favor de la democracia.
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TODAS LAS CRUCES
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