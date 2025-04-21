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Noticias:  Martes 22 de abril de 2025

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EL PAPA FRANCISCO HA MUERTO

(21/04/25) - Italia - El líder máximo de la Iglesia católica de Roma ha fallecido a las 7.35 del lunes 21 de Abril de 2025 a los 88 años de edad. Jorge Mario Bergoglio emprendió en 2013 un proceso histórico de reformas en la Iglesia y desató también una guerra discursiva con el mundo católico ultraconservador. Bergoglio, quien eligió el nombre de Francisco para su papado, era un argentino ajeno a las principales quinielas papales, cuando se asomó al balcón del Palacio Apostólico del Vaticano el 13 de marzo de 2013. Con una Iglesia católica pasando por una crisis profunda y conviviendo con un Papa emérito (el Alemán Joseph Razinger, Benedicto XVI) llegó al máximo trono religioso y en un italiano con fuerte acento porteño (de Buenos Aires) presentó sus credenciales a una plaza de San Pedro abarrotada. Y dijo el Papa entonces "Sabéis que el deber del cónclave era dar un obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo al fin del mundo. Pero aquí estamos". El fin del mundo no era solo un lugar remoto, también una metáfora de lo alejada que podía encontrarse su concepción de la Iglesia. Francisco participó de los actos de la Semana Santa y murió al amanecer del día siguiente.

CHINA AVISA

(21/04/25) - China - Beijing advierte de que tomará represalias contra los países que cierren pactos comerciales con Estados Unidos que le perjudiquen. China denuncia los intentos de Washington de presionar a otros Estados para que limiten sus intercambios con el gigante asiático. China ha lanzado la nueva advertencia relacionada con la guerra arancelaria, pero que, esta vez, no está dirigida únicamente a Estados Unidos, sino a cualquier país que decida negociar privilegios comerciales con la Administración de Donald Trump a costa de los intereses del gigante asiático. En la previa Trump habló de penalizar a todo país que tenga fluido intercambio comercial con China. El Ministerio de Comercio chino en respuesta ha elevado el tono y denunciado los intentos de Washington de intercambiar exenciones arancelarias por restricciones a los intercambios con Beijing.

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