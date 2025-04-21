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EL PAPA FRANCISCO HA MUERTO
(21/04/25) -
Italia - El líder máximo de la Iglesia católica de
Roma ha fallecido a las 7.35 del lunes 21 de Abril de 2025 a
los 88 años de edad. Jorge Mario Bergoglio emprendió en 2013
un proceso histórico de reformas en la Iglesia y desató
también una guerra discursiva con el mundo católico
ultraconservador. Bergoglio, quien eligió el nombre de
Francisco para su papado, era un argentino ajeno a las
principales quinielas papales, cuando se asomó al balcón del
Palacio Apostólico del Vaticano el 13 de marzo de 2013. Con
una Iglesia católica pasando por una crisis profunda y
conviviendo con un Papa emérito (el Alemán Joseph Razinger,
Benedicto XVI) llegó al máximo trono religioso y en un
italiano con fuerte acento porteño (de Buenos Aires)
presentó sus credenciales a una plaza de San Pedro
abarrotada. Y dijo el Papa entonces "Sabéis que el deber del
cónclave era dar un obispo a Roma. Parece que mis hermanos
cardenales han ido a buscarlo al fin del mundo. Pero aquí
estamos". El fin del mundo no era solo un lugar remoto,
también una metáfora de lo alejada que podía encontrarse su
concepción de la Iglesia. Francisco participó de los actos
de la Semana Santa y murió al amanecer del día siguiente.
CHINA AVISA
(21/04/25) - China
- Beijing advierte de que tomará represalias contra los países que
cierren pactos comerciales con Estados Unidos que le perjudiquen. China
denuncia los intentos de Washington de presionar a otros Estados para
que limiten sus intercambios con el gigante asiático. China ha lanzado
la nueva advertencia relacionada con la guerra arancelaria, pero que,
esta vez, no está dirigida únicamente a Estados Unidos, sino a cualquier
país que decida negociar privilegios comerciales con la Administración
de Donald Trump a costa de los intereses del gigante asiático. En la
previa Trump habló de penalizar a todo país que tenga fluido intercambio
comercial con China. El Ministerio de Comercio chino en respuesta ha
elevado el tono y denunciado los intentos de Washington de intercambiar
exenciones arancelarias por restricciones a los intercambios con
Beijing.
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EL DOBLE DE CHAYENNE
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