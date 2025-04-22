Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Miércoles 23 de abril de 2025

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

EL FUNERAL DEL PAPA FRANCISCO

(22/04/25) - Italia - Italia espera una gran afluencia de gente para la ceremonia funeral del Papa. Se cree que llegaran cerca de medio millón de personas entre mandatarios, representantes hasta feligreses que planean su vista a El Vaticano. El mundo y puntualmente la Santa Sede se prepara para despedir al Papa Francisco en un funeral multitudinario y los fieles esperan el cónclave que dará el nombre del nuevo Papa. Por una elección personal Jorge Mario Bergoglio será enterrado en la Basílica Santa María Mayor, antiguo santuario mariano al que acudía a orar al inicio y al final de cada Viaje Apostólico. El funeral se celebrará antes de este domingo 27 de abril, según lo estipulado en el Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, y será un evento de carácter global que congregará a miles de fieles en la Plaza de San Pedro. El cónclave, por su parte, no dará comienzo como mínimo hasta el martes 6 de mayo, ya que la reunión debe celebrarse entre los 15 y 20 días posteriores al fallecimiento.

HARVARD VA A LA JUSTICIA CONTRA TRUMP

(22/04/25) - Estados Unidos - La Universidad de Harvard responde a la presión de la administración Trump con acciones legales. La casa de estudios ha decidido tomar acciones legales contra el gobierno de Estados Unidos tras el congelamiento de más de 2.200 millones de dólares en subvenciones federales. Según informó The Associated Press, la medida llega después de que la institución académica rechazara una serie de demandas del gobierno federal, las cuales incluían reformas en sus políticas de admisión, auditorías sobre diversidad y restricciones al activismo estudiantil en el campus. En una carta enviada el pasado 11 de abril, el gobierno de Estados Unidos exigió a Harvard implementar cambios significativos en su liderazgo y endurecer las medidas disciplinarias contra manifestantes, puntualmente los que señalaban a Israel como responsable de las decenas de miles de muertes en la franja de Gaza y realizaban activismo pro Palestina. La acción de Harvard será seguida por otras casas de altos estudios como Yale y Princeton que acompañaran la medida en conjunto acompañadas de decenas de establecimientos educativos más.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6028

JESÚS VS LOS CHOLOS

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados