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Noticias Destacadas del día
EL FUNERAL DEL PAPA FRANCISCO
(22/04/25) -
Italia - Italia espera una gran afluencia de gente
para la ceremonia funeral del Papa. Se cree que llegaran
cerca de medio millón de personas entre mandatarios,
representantes hasta feligreses que planean su vista a El
Vaticano. El mundo y puntualmente la Santa Sede se prepara
para despedir al Papa Francisco en un funeral multitudinario
y los fieles esperan el cónclave que dará el nombre del
nuevo Papa. Por una elección personal Jorge Mario Bergoglio
será enterrado en la Basílica Santa María Mayor, antiguo
santuario mariano al que acudía a orar al inicio y al final
de cada Viaje Apostólico. El funeral se celebrará antes de
este domingo 27 de abril, según lo estipulado en el Ordo
Exsequiarum Romani Pontificis, y será un evento de carácter
global que congregará a miles de fieles en la Plaza de San
Pedro. El cónclave, por su parte, no dará comienzo como
mínimo hasta el martes 6 de mayo, ya que la reunión debe
celebrarse entre los 15 y 20 días posteriores al
fallecimiento.
HARVARD VA A LA JUSTICIA CONTRA TRUMP
(22/04/25) - Estados
Unidos - La Universidad de Harvard responde a la presión de la
administración Trump con acciones legales. La casa de estudios ha
decidido tomar acciones legales contra el gobierno de Estados Unidos
tras el congelamiento de más de 2.200 millones de dólares en
subvenciones federales. Según informó The Associated Press, la medida
llega después de que la institución académica rechazara una serie de
demandas del gobierno federal, las cuales incluían reformas en sus
políticas de admisión, auditorías sobre diversidad y restricciones al
activismo estudiantil en el campus. En una carta enviada el pasado 11 de
abril, el gobierno de Estados Unidos exigió a Harvard implementar
cambios significativos en su liderazgo y endurecer las medidas
disciplinarias contra manifestantes, puntualmente los que señalaban a
Israel como responsable de las decenas de miles de muertes en la franja
de Gaza y realizaban activismo pro Palestina. La acción de Harvard será
seguida por otras casas de altos estudios como Yale y Princeton que
acompañaran la medida en conjunto acompañadas de decenas de
establecimientos educativos más.
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JESÚS VS LOS CHOLOS
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