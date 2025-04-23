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Noticias:  Jueves 24 de abril de 2025

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FRANCISCO A PLAZA SAN PEDRO

(23/04/25) - Italia - Las exequias públicas del papa Francisco comenzaron ayer miércoles con una ceremonia solemne que marcó el inicio de tres días de recogimiento y oración. El féretro del pontífice, quien murió el lunes a los 88 años, fue trasladado desde la residencia de la Casa Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro donde una multitud comenzó a despedirlo. El cardenal Kevin Joseph Farrell, camarlengo de la Iglesia Católica, presidió la oración inicial antes de que el féretro comience su recorrido. La procesión pasó por la Plaza de Santa Marta y la Plaza de los Protomártires Romanos, antes de llegar a la Plaza de San Pedro. La entrada al Vaticano se realizó por la puerta central de la Basílica, donde los Patriarcas, Cardenales, Arzobispos, Obispos y miembros de la Capilla Pontificia acompañaron el féretro, todos vestidos con el hábito coral, en un acto solemne que reafirma el respeto y la devoción hacia el papa Francisco. El sábado próximo el cuerpo de Francisco será sepultado en la iglesia Santa María Mayor ubicada en Roma pero fuera del perímetro del Estado Vaticano.

MATANZA EN CACHEMIRA

(23/04/25) - India - Al menos 20 turistas fueron asesinados en un ataque armado en la región india de Cachemira. El atentado calificado de terrorista ha sido reivindicado por un grupo nacionalista cachemir y ha dejado también más de 10 heridos. Las autoridades indias consideran este como el mayor ataque contra civiles de los últimos años. El hecho ocurrió el martes después de que unos individuos abrieran fuego contra el grupo de turistas del que formaban parte y con el que estaban visitando la localidad de Pahalgam (en el noroeste de la India). El ataque en esta zona del Himalaya fue confirmado por el delegado del Gobierno del territorio de Jammu y Cachemira, Omar Abdullah, quien precisó que el número de muertos estaba “aún por determinar”. Los disparos fueron efectuados por dos o tres personas en una pradera a cinco kilómetros de Pahalgam por la que estaban paseando los turistas, según el periódico Indian Express, que cita a un alto oficial de policía no identificado. Resistencia de Cachemira, se atribuyó horas después la responsabilidad del atentado con un comunicado en redes sociales recogido por Reuters. En el texto, el grupo también expresó su descontento por el asentamiento de más de 85.000 "forasteros" en la región, lo que ha impulsado, afirman, un "cambio demográfico".

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