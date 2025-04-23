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FRANCISCO A PLAZA SAN PEDRO
(23/04/25) -
Italia - Las exequias públicas del papa Francisco
comenzaron ayer miércoles con una ceremonia solemne que
marcó el inicio de tres días de recogimiento y oración. El
féretro del pontífice, quien murió el lunes a los 88 años,
fue trasladado desde la residencia de la Casa Santa Marta
hasta la Basílica de San Pedro donde una multitud comenzó a
despedirlo. El cardenal Kevin Joseph Farrell, camarlengo de
la Iglesia Católica, presidió la oración inicial antes de
que el féretro comience su recorrido. La procesión pasó por
la Plaza de Santa Marta y la Plaza de los Protomártires
Romanos, antes de llegar a la Plaza de San Pedro. La entrada
al Vaticano se realizó por la puerta central de la Basílica,
donde los Patriarcas, Cardenales, Arzobispos, Obispos y
miembros de la Capilla Pontificia acompañaron el féretro,
todos vestidos con el hábito coral, en un acto solemne que
reafirma el respeto y la devoción hacia el papa Francisco.
El sábado próximo el cuerpo de Francisco será sepultado en
la iglesia Santa María Mayor ubicada en Roma pero fuera del
perímetro del Estado Vaticano.
MATANZA EN CACHEMIRA
(23/04/25) - India
- Al menos 20 turistas fueron asesinados en un ataque armado en la
región india de Cachemira. El atentado calificado de terrorista ha sido
reivindicado por un grupo nacionalista cachemir y ha dejado también más
de 10 heridos. Las autoridades indias consideran este como el mayor
ataque contra civiles de los últimos años. El hecho ocurrió el martes
después de que unos individuos abrieran fuego contra el grupo de
turistas del que formaban parte y con el que estaban visitando la
localidad de Pahalgam (en el noroeste de la India). El ataque en esta
zona del Himalaya fue confirmado por el delegado del Gobierno del
territorio de Jammu y Cachemira, Omar Abdullah, quien precisó que el
número de muertos estaba “aún por determinar”. Los disparos fueron
efectuados por dos o tres personas en una pradera a cinco kilómetros de
Pahalgam por la que estaban paseando los turistas, según el periódico
Indian Express, que cita a un alto oficial de policía no identificado.
Resistencia de Cachemira, se atribuyó horas después la responsabilidad
del atentado con un comunicado en redes sociales recogido por Reuters.
En el texto, el grupo también expresó su descontento por el asentamiento
de más de 85.000 "forasteros" en la región, lo que ha impulsado,
afirman, un "cambio demográfico".
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