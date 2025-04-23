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BOMBARDEOS A KIEV
(23/04/25) -
Ucrania - Los ataques rusos a Kiev dejan una docena
de muertos y casi un centenar de heridos. El presidente de
Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo el jueves que de la
reunión del miércoles en Londres con Francia y Reino Unido
(a la que al final no asistió el secretario de Estado de EE
UU, Marco Rubio) salió una propuesta que responde a la de
Washington, que planteaba cesiones territoriales. "Ahora
está sobre la mesa de Trump", explicó Zelenski en una rueda
de prensa en Sudáfrica, donde estaba de visita oficial. El
presidente ha cancelado su agenda en el país y ha vuelto a
Ucrania después de que Rusia ejecutara operaciones contra
Kiev con un ataque combinado de drones y misiles que ha
matado a una docena de personas y a herido a casi un
centenar. Es el peor ataque a la capital ucraniana desde
julio del año pasado. "¡Vladímir, PARA!", ha pedido el
presidente estadounidense, Donald Trump, en su red social,
Truth Social. "No estoy contento con los ataques rusos
contra Kiev. No es necesario, y es muy mal momento. Están
muriendo 5.000 soldados al día. Alcancemos un acuerdo",
posteó.
RESIGNAR CRIMEA
(23/04/25) - Ucrania
- Los planes de Estados Unidos para acabar con la guerra en Ucrania
pasan porque Kiev dé por perdida la península de Crimea, ocupada
ilegalmente desde 2014 por Rusia, y el resto de territorios en otras
cuatro provincias del este y el sur sobre las que el Kremlin ha ido
ganando control desde la invasión a gran escala desatada por Vladímir
Putin en febrero de 2022. Todo esto, a cambio de que Moscú congele los
combates en la línea del frente. En un clima de creciente presión sobre
el Gobierno ucraniano, Trump pretende que Kiev acepte no formar parte de
la OTAN, resigne territorio y pacte con Estados Unidos la explotación de
recursos que interesan a Washington. Zelenski ya explicó que ese plan de
Washington para la paz no es viable.
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