Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Viernes 25 de abril de 2025

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

BOMBARDEOS A KIEV

(23/04/25) - Ucrania - Los ataques rusos a Kiev dejan una docena de muertos y casi un centenar de heridos. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo el jueves que de la reunión del miércoles en Londres con Francia y Reino Unido (a la que al final no asistió el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio) salió una propuesta que responde a la de Washington, que planteaba cesiones territoriales. "Ahora está sobre la mesa de Trump", explicó Zelenski en una rueda de prensa en Sudáfrica, donde estaba de visita oficial. El presidente ha cancelado su agenda en el país y ha vuelto a Ucrania después de que Rusia ejecutara operaciones contra Kiev con un ataque combinado de drones y misiles que ha matado a una docena de personas y a herido a casi un centenar. Es el peor ataque a la capital ucraniana desde julio del año pasado. "¡Vladímir, PARA!", ha pedido el presidente estadounidense, Donald Trump, en su red social, Truth Social. "No estoy contento con los ataques rusos contra Kiev. No es necesario, y es muy mal momento. Están muriendo 5.000 soldados al día. Alcancemos un acuerdo", posteó.

RESIGNAR CRIMEA

(23/04/25) - Ucrania - Los planes de Estados Unidos para acabar con la guerra en Ucrania pasan porque Kiev dé por perdida la península de Crimea, ocupada ilegalmente desde 2014 por Rusia, y el resto de territorios en otras cuatro provincias del este y el sur sobre las que el Kremlin ha ido ganando control desde la invasión a gran escala desatada por Vladímir Putin en febrero de 2022. Todo esto, a cambio de que Moscú congele los combates en la línea del frente. En un clima de creciente presión sobre el Gobierno ucraniano, Trump pretende que Kiev acepte no formar parte de la OTAN, resigne territorio y pacte con Estados Unidos la explotación de recursos que interesan a Washington. Zelenski ya explicó que ese plan de Washington para la paz no es viable.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6030

MONOS EN INDONESIA

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados