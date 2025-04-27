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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
FUNERAL DEL PAPA FRANCISCO
La primera fila de la ceremonia funeral era el cenit de la hipocresía.
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LOS QUE FUERON A DESPEDIR AL PAPA
(27/04/25) -
Italia - El funeral del papa Francisco reunió a
decenas de líderes internacionales. El sábado pasado
estuvieron presentes muchos mandatarios y representantes de
decenas de países para dar el adiós a Francisco. El
presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el de Francia,
Emmanuel Macron, y el de Ucrania, Volodimir Zelensky,
ocuparon la primera línea, durante la ceremonia celebrada en
la plaza de San Pedro. También pudo verse al presidente
argentino Javier Milei junto a la delegación italiana
encabezada por el presidente Sergio Mattarella y la primera
ministro Giorgia Meloni, tal y como dispone el estricto
protocolo del funeral. Estuvieron presentes entre otros rey
de España, Felipe VI, y a la reina Letizia, el presidente
brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el ecuatoriano Daniel
Noboa, el dominicano Luis Abinader y la hondureña Xiomara
Castro. A pesar de que hubo presencia de 155 delegaciones
extranjeras, hubo llamativas ausencias de jefes de Estado
latinoamericanos, México, Colombia, Chile, Perú, Uruguay,
Bolivia, Cuba o Venezuela enviaron representación pero sus
mandatarios no asistieron. Por parte de México fue la
secretaria de gobernación Rosa Icela Rodríguez quien
asistió, mientras que por Colombia lo hizo la primera dama
Verónica Alcocer, y por Cuba, el vicepresidente Salvador
Valdés. Gran parte de los países latinoamericanos han
enviado a sus ministros de Relaciones Exteriores. Las
ausencias de Putin y Netanyahu se explican por diferentes
razones entre las que se encuentran las denuncias del
Tribunal Penal Internacional.
REUNIÓN DE GUERRA EN EL VATICANO
(27/04/25) - Italia
- El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el líder ucraniano
Volodimir Zelenski mantuvieron el sábado una breve reunión en El
Vaticano. Aprovechando las ceremonias del funeral del Papa Francisco,
los mandatarios mantuvieron una conversación que ambos describieron como
“muy productiva”. “El presidente Trump y el presidente Zelenski se
reunieron en privado hoy y tuvieron un encuentro muy productivo”, señaló
el director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung, en una
escueta declaración. Tras el encuentro, el presidente de Ucrania afirmó
que habló de una tregua “total e incondicional” durante su reunión
“simbólica” con Trump, que presiona para que cesen las hostilidades
entre Kiev y Moscú. “Buena reunión. Hablamos mucho cara a cara. Espero
que logremos resultados en todos los puntos discutidos”, escribió el
jefe de Estado en redes sociales tras el encuentro que mantuvo al margen
del funeral del Papa. Tras la reunión con Zelenski, Trump partió de
regreso a Washington. Mientras que el mandatario ucraniano continuó con
encuentros bilaterales con líderes europeos.
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FUNERAL DEL PAPA FRANCISCO
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