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Noticias:  Lunes 28 de abril de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

FUNERAL DEL PAPA FRANCISCO

La primera fila de la ceremonia funeral era el cenit de la hipocresía.

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LOS QUE FUERON A DESPEDIR AL PAPA

(27/04/25) - Italia - El funeral del papa Francisco reunió a decenas de líderes internacionales. El sábado pasado estuvieron presentes muchos mandatarios y representantes de decenas de países para dar el adiós a Francisco. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el de Francia, Emmanuel Macron, y el de Ucrania, Volodimir Zelensky, ocuparon la primera línea, durante la ceremonia celebrada en la plaza de San Pedro. También pudo verse al presidente argentino Javier Milei junto a la delegación italiana encabezada por el presidente Sergio Mattarella y la primera ministro Giorgia Meloni, tal y como dispone el estricto protocolo del funeral. Estuvieron presentes entre otros rey de España, Felipe VI, y a la reina Letizia, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el ecuatoriano Daniel Noboa, el dominicano Luis Abinader y la hondureña Xiomara Castro. A pesar de que hubo presencia de 155 delegaciones extranjeras, hubo llamativas ausencias de jefes de Estado latinoamericanos, México, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, Bolivia, Cuba o Venezuela enviaron representación pero sus mandatarios no asistieron. Por parte de México fue la secretaria de gobernación Rosa Icela Rodríguez quien asistió, mientras que por Colombia lo hizo la primera dama Verónica Alcocer, y por Cuba, el vicepresidente Salvador Valdés. Gran parte de los países latinoamericanos han enviado a sus ministros de Relaciones Exteriores. Las ausencias de Putin y Netanyahu se explican por diferentes razones entre las que se encuentran las denuncias del Tribunal Penal Internacional.

REUNIÓN DE GUERRA EN EL VATICANO

(27/04/25) - Italia - El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el líder ucraniano Volodimir Zelenski mantuvieron el sábado una breve reunión en El Vaticano. Aprovechando las ceremonias del funeral del Papa Francisco, los mandatarios mantuvieron una conversación que ambos describieron como “muy productiva”. “El presidente Trump y el presidente Zelenski se reunieron en privado hoy y tuvieron un encuentro muy productivo”, señaló el director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung, en una escueta declaración. Tras el encuentro, el presidente de Ucrania afirmó que habló de una tregua “total e incondicional” durante su reunión “simbólica” con Trump, que presiona para que cesen las hostilidades entre Kiev y Moscú. “Buena reunión. Hablamos mucho cara a cara. Espero que logremos resultados en todos los puntos discutidos”, escribió el jefe de Estado en redes sociales tras el encuentro que mantuvo al margen del funeral del Papa. Tras la reunión con Zelenski, Trump partió de regreso a Washington. Mientras que el mandatario ucraniano continuó con encuentros bilaterales con líderes europeos.

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Episodio del día:

SHOW 6031

FUNERAL DEL PAPA FRANCISCO

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